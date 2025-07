Rupiah Menguat, Simak Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (30/7/2025)

Rupiah menguat ke Rp16.383 per dolar AS pada 30 Juli 2025. Kurs dolar hari ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI bervariasi, dengan harga beli dan jual berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke posisi Rp16.383 pada perdagangan hari ini, Rabu (30/7/2025). Simak nilai kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,16% ke level Rp16.383 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah 0,11% atau 0,10 poin ke level 98,78.

Mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi, yakni yen Jepang yang menguat 0,27%, dolar Singapura menguat 0,16%, dolar Taiwan menguat 0,02%, dan won Korea Selatan menguat 0,54%.

Peso Filipina naik 0,28%, rupee India melemah 0,18%, yuan China menguat 0,04%, ringgit Malaysia menguat 0,03%, dan baht Thailand menguat 0,12%.

Melansir Reuters, dolar AS menyentuh level tertinggi selama satu bulan terhadap euro kemarin, setelah serangkaian kesepakatan dagang antara AS dengan mitra dagang utamanya.

Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan dagang terbesarnya sejauh ini dengan Uni Eropa pada Minggu, yang menetapkan tarif impor sebesar 15% untuk sebagian besar barang dari UE dan mencakup investasi UE senilai US$600 miliar ke Amerika Serikat.

Sementara itu, pejabat AS dan China menyelesaikan pembicaraan dua hari di Stockholm pada Selasa. Meskipun belum ada tanda-tanda terobosan, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata tarif selama 90 hari yang disepakati pada pertengahan Mei, kata negosiator perdagangan utama Tiongkok, Li Chenggang.

Adapun, berikut kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Rabu (30/7/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.370 dan harga jual sebesar Rp16.390 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.233 dan Rp16.533 per pukul 09.42 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 09.44 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.233 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.523 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.363 dan Rp16.389 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.280 dan Rp16.480 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 08.47 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.340 dan Rp16.370.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual senilai Rp16.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.05 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.32 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.100 dan Rp16.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.370 dan harga jual sebesar Rp16.385 berdasarkan special rate.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 10.05, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.230 dan jual sebesar Rp16.530. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.