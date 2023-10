Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI (12/10) saat Rupiah Dibuka Perkasa

Pada Kamis (12/10/2023) pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka menguat 0,25 persen atau 39 poin ke level Rp15.699 per dolar AS. Berikut kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka perkasa ke level Rp15.699 pada perdagangan hari ini, Kamis (12/10/2023). Sementara itu, pergerakan mata uang Asia lainnya terpantau bervariasi, namun dolar AS masih loyo pagi ini.

Mengacu data Bloomberg yang dikutip Kamis, (12/10/2023) pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka menguat 0,25 persen atau 39 poin ke level Rp15.699 per dolar AS, setelah ditutup naik pada perdagangan kemarin. Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam terpantau terkoreksi 0,16 persen ke posisi 105,64 pada pagi ini.

Beberapa mata uang Asia lainnya masih menguat terhadap dolar AS, misalnya yen Jepang menguat 0,04 persen, dolar Hongkong menguat 0,01 persen, dolar Singapura naik 0,09 persen, rupee India menguat 0,08 persen, dan baht Thailand melesat 0,43 persen.

Sementara itu, mata uang Asia yang melemah terhadap dolar AS yakni dolar Taiwan melemah 0,16 persen, won Korea melemah 0,11 persen, peso Filipina turun 0,01 persen, dan ringgit Malaysia terkoreksi 0,08 persen.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan nilai tukar rupiah hari ini diperkirakan bergerak fluktuatif, tetapi berpotensi ditutup melemah di rentang Rp15.670-Rp15.750 per dolar AS. “Dolar AS sebagian besar tetap terbebani oleh komentar Federal Reserve yang dovish,” kata Ibrahim dalam risetnya, dikutip Kamis (12/10/2023).

Sejumlah pejabat The Fed telah memberi isyarat dalam beberapa hari terakhir bahwa bank sentral AS mungkin tidak perlu memperketat kebijakan moneter lebih jauh dari perkiraan semula.

Presiden Bank Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan pada hari Selasa bahwa bank sentral tidak perlu menaikkan biaya pinjaman lebih jauh, dan Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari juga menyampaikan pernyataan serupa di kemudian hari.

Adapun, imbal hasil Treasury AS juga mengalami penurunan menyusul komentar Fed yang dovish, dengan imbal hasil dua tahun, yang biasanya mencerminkan ekspektasi suku bunga jangka pendek, mencapai level terendah satu bulan di 4,9260 persen pada Selasa.

Dari sentimen dalam negeri, pasar merespons positif terhadap pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5 persen untuk tahun ini dan tahun 2024 mendatang. Proyeksi ini tidak berubah dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Sementara itu, IMF memperkirakan inflasi Indonesia akan mencapai 3,6 persen year-on-year (yoy) pada akhir tahun ini dan terus melandai hingga 2,5 persen yoy pada akhir tahun 2024. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi kebijakan fiskal dan moneter RI.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (12/10/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.695 dan harga jual sebesar Rp15.715 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.540 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.840 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.540 15.840

E Rate 15.695 15.715

Bank Notes 15.540 15.840

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.34 WIB masing-masing sebesar Rp15.690 dan Rp15.710 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.635 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.785 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.635 15.785

E-Rate 15.690 15.710

