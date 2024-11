Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 15 November 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.931,5 pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (15/11/2024).

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,44% atau 69,5 poin. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,2% ke level 106,23.

Mayoritas mata uang Asia lainnya juga melemah. Yen Jepang melemah 0,17%, dolar Hong Kong melemah 0,02%, dolar Taiwan melemah 0,1%, won Korea Selatan melemah 0,1%, peso Filipina melemah 0,09%, rupee India melemah 0,03% dan yuan China melemah 0,15%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, dan tetap ditutup melemah pada rentang Rp15.850—Rp15.950.

Dari luar negeri, hal-hal yang mempengaruhi sentimen terhadap rupiah antara lain ketidakpastian atas pemotongan suku bunga bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) pada masa mendatang, imbas tanda inflasi yang kuat.

Dari dalam negeri, menurut Ibrahim, ekonom menilai rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengubah kebijakan subsidi bahan bakar minyak menjadi bantuan langsung tunai (BLT) lebih tepat sasaran.

Faktor harga minyak mentah dunia yang mengalami pelemahan hingga penurunan daya beli dinilai menjadi indikator yang membuat kebijakan itu cocok diterapkan mulai saat ini.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.45 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.880 dan harga jual sebesar Rp15.900 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.755 dan Rp16.055 per pukul 08.05 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.08 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.755 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.055 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.17 WIB masing-masing sebesar Rp15.899 dan Rp15.934 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.850 dan Rp16.050 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.900 dan Rp15.920.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.625 dan harga jual senilai Rp15.975. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Kamis (14/11/2024) pukul 14.03 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Kamis pukul 14.13 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.625 dan Rp15.975.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.895 dan harga jual sebesar Rp15.915 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.815 dan jual sebesar Rp16.095. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.