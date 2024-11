Kurs Dolar AS BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini, 14 November 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah ke level Rp15.840 pada perdagangan hari ini, Kamis (14/11/2024). Rupiah melemah di tengah penguatan dolar AS. Simak kurs dollar AS BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka melemah 0,35% ke Rp15.840 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,09% ke 106,57.

Bersamaan dengan rupiah, beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka melemah. Mata uang yang dibuka melemah tersebut di antaranya adalah yen Jepang turun 0,26%, won Korea Selatan melemah 0,28%, dolar Hong Kong turun 0,01%, dolar Singapura turun 0,19%, dan yuan China melemah 0,14%.

Kemudian ringgit Malaysia melemah 0,64%, peso Filipina turun 0,11%, rupee India menguat 0,01%, dan baht Thailand melemah 0,37%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp15.770-Rp15.850 untuk perdagangan hari ini.

Melansir Reuters, dolar AS kembali mencapai level tertinggi dalam setahun terhadap mata uang utama pada hari ini. Hal ini sebagai hasil dari momentum kemenangan Donald Trump dalam pemilu, yang menurunkan peningkatan ekspektasi untuk pelonggaran oleh Federal Reserve.

Tarif perdagangan yang lebih tinggi dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat di bawah pemerintahan Trump yang akan datang diperkirakan akan memicu inflasi, yang berpotensi memperlambat siklus pemotongan suku bunga oleh The Fed dalam jangka panjang.

Harapan untuk peningkatan pengeluaran defisit yang lebih dalam mengangkat imbal hasil Treasury, memberikan dukungan tambahan bagi dolar.

Partai presiden terpilih, Partai Republik akan mengendalikan kongres saat Trump menjabat pada bulan Januari. Hal ini diperkirakan akan memberikan kekuasaan penuh kepada Trump untuk mendorong agendanya.

"Meskipun tren tidak berlangsung selamanya, hingga ekonomi AS mulai melemah, kemungkinan posisi dolar AS yang semakin kuat," kata Kepala Riset Pepperstone, Chris Weston.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (14/11/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.855 dan harga jual sebesar Rp15.875 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.10 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.645 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.945 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.17 WIB masing-masing sebesar Rp15.829 dan Rp15.854 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.750 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.950 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.795 dan harga jual sebesar Rp15.815 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.836 dan Rp15.856.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.650 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.950 per dolar AS.