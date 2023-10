Promo Rp150.000, Tiket Kereta Whoosh Bisa Dibeli via Livin' Mandiri dan M-Banking BNI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Dua bank BUMN, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) bekerja sama dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dalam mendukung penjualan tiket Kereta Cepat Whoosh.

Tiket kereta cepat Whoosh dapat dibeli melalui Livin’ by Mandiri di fitur Sukha bagi nasabah Bank Mandiri dan nasabah BNI dapat membeli tiket melalui aplikasi BNI Mobile Banking.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan hal ini dilakukan sebagai pelengkap ekosistem baru transportasi perkeretaapian Indonesia dan kemudahan pemesanan tiket kereta dalam satu aplikasi.

“Sekarang layanan Kereta Api Cepat Whoosh sudah bisa dibeli di Livin’ Sukha. Caranya sangat mudah, tinggal buka aplikasi Livin’ by Mandiri, pilih menu Sukha kemudian pilih kategori Transportasi lalu tap menu Whoosh. Then you can just directly choose the route, ingin keberangkatan dari Stasiun Halim menuju Stasiun Tegalluar ataupun sebaliknya, semuanya bisa dengan mudah dilakukan dalam satu aplikasi,” jelasnya dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Resmi diperjualbelikan, pembelian tiket Kereta Cepat Whoosh dapat diakses oleh seluruh Pengguna Livin’ by Mandiri mulai 17 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB melalui fitur Sukha.

Lebih lanjut, dalam rangka merayakan momen bersejarah ini, ada penawaran spesial bagi nasabah berupa diskon sebesar 50% untuk setiap rute perjalanan searah.

Masyarakat dapat menikmati penawaran menarik berupa harga spesial Rp150.000 yang berlaku untuk pembelian one way ticket untuk kategori Premium Ekonomi.

"Misalnya, ada yang mau beli tiket rute perjalanan keberangkatan Halim-Tegalluar. Asal mulanya tarif Rp300.000 bisa menjadi Rp150 ribu. Tentu penawaran ini berlangsung dengan periode terbatas dan jangan sampai terlewatkan oleh nasabah,” kata Aquarius.

Promo harga spesial Rp150.000 ini hanya berlangsung selama periode 17 Oktober 2023 hingga 30 November 2023.

Sementara itu, dilansir Antara, Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI Corina Leyla Karnalies meyakini infrastruktur pembayaran digital akan semakin membantu upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi di tingkat nasional, sehingga berdampak positif terhadap pengurangan kemacetan dan polusi.

Melalui berbagai tiket promo kereta cepat Whoosh tersebut, diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik berbasis rel, khususnya mengalihkan pengguna jalan raya yang beraktivitas di jalur Jakarta-Bandung agar menggunakan kereta cepat.

Selain itu, kolaborasi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memantik antusiasme masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menjajal kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu.

Sebagai informasi, Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa melalui keterangan resminya yang dikutip pada Selasa (17/10/2023) mengatakan tarif tersebut berlaku untuk semua rute. Rute perjalanan yang dilayani Kereta Cepat, yaitu Halim-Padalarang PP dan Halim-Tegalluar PP.

Dia melanjutkan, tarif tersebut juga sudah termasuk perjalanan KA Feeder yang jadwalnya sudah disesuaikan dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan Kereta Cepat. KA Feeder tersebut akan berhenti di Stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung.

