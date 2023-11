Rupiah Melemah, Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Pada Jumat (10/11)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan hingga 33 poin atau 0,21% ke posisi Rp15.688 buntut pernyataan The Fed yang hawkish pada Jumat, (10/11/2023).

Nilai tukar rupiah melemah di saat indeks dolar AS yang mengukur sekeranjang mata uang justru mengalami pelemahan 0,03% ke level 105,87. Adapun beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik lainnya juga mengalami hal seperti rupiah.

Misalnya, Ringgit yang turun 0,59% ke level 4.720, dolar Taiwan yang terkoreksi 0,22%, dan Won Korea yang turun 0,49%. Sebagai informasi, pelemahan mata uang Asia Pasifik disebabkan oleh sikap hawkish The Fed yang mengindikasikan masih akan menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.640- Rp15.740.

Pelemahan terjadi karena dinamika perlambatan ekonomi dan meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global berdampak cukup signifikan pada hampir seluruh negara emerging market, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2023 tercatat 4,94%. Ekonomi Indonesia melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,17%, terutama akibat menurunnya kinerja ekspor barang dan jasa.

"Tren perlambatan global diperkirakan berlanjut dan berpotensi menyeret pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2023 kembali berada di bawah 5%, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 berisiko di bawah 5%," ujar Ibrahim dalam riset, Kamis, (9/11/2023).

Selain itu, lanjutnya, dampak El Nino yang telah mendorong kenaikan inflasi volatile food akibat naiknya harga beras juga perlu diwaspadai. Dia bilang, guna menjaga pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5%, maka pemerintah akan fokus menjaga daya beli masyarakat.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (10/11/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.34 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.670 dan harga jual sebesar Rp15.690 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.545 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.845 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.675 dan Rp15.648 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.630 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.780 per dolar AS.

