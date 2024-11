Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 22 November 2024

Nilai tukar rupiah dibuka menguat 18 poin atau 0,11% ke level Rp15.912,5 per dolar AS. Cek kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini!

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat menuju posisi Rp15.912,5 pada Jumat (22/11/2024).

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 18 poin atau 0,11% ke level Rp15.912,5 per dolar AS. Di sisi lain, indeks dolar AS juga naik 0,09% menuju posisi 107,06.

Sementara itu, mata uang lain di Asia dibuka bervariasi. Ringgit Malaysia turun 0,17% bersama baht Thailand yang melemah 0,14% dan yuan China turun 0,10%. Adapun, yen Jepang dan won Korea masing-masing menguat 0,05% dan 0,15%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyatakan harapan penurunan suku bunga telah berkurang dalam beberapa minggu terakhir.

Dia menuturkan bahwa pelaku pasar, yang memperkirakan peluang penurunan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan Fed pada Desember mendatang, kini hanya mencapai konsensus 52% atau turun dari 82,5% pekan lalu.

"Sebuah jajak pendapat Reuters menunjukkan sebagian besar ekonom memperkirakan Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan Desember, dengan penurunan yang lebih dangkal pada 2025 dari yang diharapkan sebulan yang lalu karena risiko inflasi lebih tinggi dari kebijakan Trump," ujar Ibrahim pada Kamis (21/11/2024).

Dia menambahkan investor sedang menunggu Donald Trump untuk menunjuk menteri keuangan. Beberapa pilihan Trump lainnya telah menimbulkan pertanyaan tentang kualifikasi dan pengalaman mereka.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan masih akan ada ruang penurunan suku bunga atau BI Rate ke depan, meski terbatas. Penurunan suku bunga BI akan mempertimbangkan rendahnya inflasi, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, fokus BI terlihat untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik hingga perekonomian global.

"Arah kebijakan suku bunga BI akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi di dalam negeri, serta perkembangan data dan dinamika kondisi yang berkembang dalam mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut," ucapnya.

Sebelumnya, BI memutuskan untuk menahan suku bunga sebesar 6%, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility 6,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2024.

Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan terkendalinya inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk perdagangan hari ini, (22/11/2024), Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.920 - Rp16.000.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.907 dan harga jual sebesar Rp15.927 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.755 dan Rp16.055.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.17 WIB masing-masing sebesar Rp15.904 dan Rp15.929 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.904 dan Rp15.929 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.895 dan Rp15.915.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.991 dan harga jual sebesar Rp15.931 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.805 dan jual sebesar Rp16.105.