Deretan Emiten Pemenang ARA Award 2022 Ada PTBA, PGAS Hingga BMRI

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten meraih penghargaan Annual Report Award (ARA) 2022 dengan 9 kategori. Annual Report Award 2022 diikuti oleh 163 peserta baik BUMN/BUMD, non BUMN/BUMD, emiten go public maupun non go public.

Ketua Panitia Pengarah ARA Mardiasmo mengatakan kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan - perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik - praktik governansi, yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan perusahaan dan pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA.

“Penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar,” katanya, dikutip Senin (27/11/2023).

Penghargaan ARA 2022 ini diikuti oleh 163 peserta yang terdiri dari Lembaga BUMN, non BUMN, BUMD, non BUMD, emiten go publik maupun non go publik.

Adapun dalam penilaian, dewan juri ARA memiliki beberapa kriteria yang disusun dengan mengakomodir semua ketentuan/standar dan best practices di bidang corporate governance dan akuntansi serta selalu di-update untuk menyelaraskan dengan perkembangan yang ada.

ARA 2022 menggunakan kriteria yang telah selaras dengan SE OJK 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, termasuk lampiran SE OJK 16/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan, yang mengacu pada SE OJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan mengakomodir Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, serta ASEAN CG Scorecard.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan ARA merupakan barometer baru bagi perusahaan dalam menunjukkan kepemimpinan yang transparan dan akuntabilitas di sektor jasa keuangan terutama di tengah ketidakpastian global.

“Penyelenggaraan ARA bukan hanya sekedar ajang penghargaan, melainkan wujud nyata peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor jasa keuangan. ARA menjadi barometer penting dalam menghargai praktik terbaik di bidang pelaporan tata kelola perusahaan,” kata Inarno dalam Malam Penganugerahan Annual Report Award 2022 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (27/11/2023).

Berikut daftar pemenang ARA 2022:

Kategori Perusahaan Non-BUMN dan Non-BUMD Keuangan

Juara 1 PT Bank Mandiri Taspen

Juara 2 PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII)

Juara 3 PT Bank Permata Tbk. (BNLI)

Kategori Perusahaan Non-BUMD dan Non-BUMD Non Keuangan

Juara 1 PT IPC Terminal Petikemas

Juara 2 PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR)

Kategori Perusahaan BUMN Non Keuangan

Juara 1 PT PP (Persero) Tbk. (PTPP)

Juara 2 PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS)

Juara 3 PT Pupuk Indonesia

Kategori Perusahaan BUMN Keuangan

Juara 1 PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN)

Juara 2 PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI)

Kategori Perusahaan Non Go Publik Non Keuangan

Juara 1 PT PLN Indonesia Power

Juara 2 PT Pupuk Kalimantan Timur

Juara 3 PT PLN Nusantara Power

Kategori Perusahaan Non Go Publik Keuangan

Juara 1 PT Jasa Raharja

Kategori Perusahaan Go Publik Non Keuangan

Juara 1 PT Jasa Marga Tbk. (JSMR)

Juara 2 PT Bukit Asam Tbk. (PTBA)

Juara 3 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT)

Kategori Perusahaan Go Publik Keuangan

Juara 1 PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI)

Juara 2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI)

Juara 3 PT Bank Jatim Tbk. (BJTM)

Juara Umum Annual Report Award 2022

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA)

