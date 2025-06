Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini, 30 Juni 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka menguat pada level Rp16.195 pada perdagangan awal pekan ini, Senin (30/6/2025). Lalu, bagaimana kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

Berdasarkan data Bloomberg, usai dibuka menguat, rupiah terpantau turun 0,22% atau 36 poin ke level Rp16.292 per 10.30 WIB. Sementara itu, indeks dolar AS turun 0,16% ke level 97,24.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya seperti yen Jepang menguat 0,30%, dolar Hong Kong stagnan, won Korea Selatan menguat 0,37%, dolar Singapura naik 0,12%, dan dolar Taiwan melemah 0,09% terhadap dolar AS.

Lalu, peso Filipina menguat 0,21%, rupee India menguat 0,26%, yuan China menguat 0,10%, ringgit Malaysia naik 0,30%, dan baht Thailand menguat 0,24% terhadap dolar AS. Melansir Reuters, dolar AS melemah karena optimisme pasar terhadap perjanjian dagang AS mendorong spekulasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve lebih cepat.

Para investor menafsirkan kesaksian Ketua The Fed Jerome Powell di Kongres AS pekan lalu sebagai sikap dovish, setelah dia mengatakan bahwa penurunan suku bunga kemungkinan akan dilakukan jika inflasi tidak melonjak musim panas ini akibat tarif.

Adapun, berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini, Senin 30 Juni 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.48 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.227 dan harga jual sebesar Rp16.247 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.080 dan Rp16.380 per pukul 10.19 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 10.22 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.080 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.380 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.225 dan Rp16.250 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.130 dan Rp16.1330 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.33 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.190 dan Rp16.220.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.975 dan harga jual senilai Rp16.325. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.43 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.06 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.975 dan Rp16.325.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.225 dan harga jual sebesar Rp16.245 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.065 dan jual sebesar Rp16.365. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.50 WIB.