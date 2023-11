Rupiah Menguat, Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (28/11)

Rupiah dibuka menguat 0,12% atau 19 poin ke Rp15.475 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan di tengah momentum adanya pelemahan dolar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data Bloomberg, Selasa (28/11/2023), pada pukul 09.02 WIB rupiah dibuka menguat 0,12% atau 19 poin ke Rp15.475 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekelompok mata uang utama turun 0,05% atau 0,06 poin ke 103,14.

Mata uang Asia terpantau beragam pada pagi ini. Yen Jepang menguat 0,30%, yuan China melemah tipis 0,01%, ringgit Malaysia menguat 0,26%, won Korea Selatan melejit 0,83%, dan dolar Hong Kong turun 0,01%.

Adapun dolar AS tercatat melemah ke level terendah dalam tiga bulan terhadap mata uang sejenis pada Selasa pagi setelah tergelincir semalam karena data penjualan rumah baru AS yang lebih lemah dari perkiraan.

Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra mengatakan pada pekan ini beberapa data ekonomi AS bisa menjadi penggerak dolar, di antaranya data PDB AS kuartal III/2023, data klaim tunjangan pengangguran, data indikator inflasi PCE Price Index, dan data perumahan.

Namun dirinya menyebut dengan tingkat inflasi AS yang semakin turun dan beberapa data ekonomi AS dirilis di bawah perkiraan pasar, ekspektasi datangnya kebijakan pemangkasan mulai berkembang di pasar.

Menurutnya hal tersebut juga memberikan tekanan ke dolar AS.Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (28/11/2023)?

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.32 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.455 dan harga jual sebesar Rp15.475 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.345 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.645 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.460 dan Rp15.485 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.405 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.555 per dolar AS.

