Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (15/12) usai Sinyal Dovish The Fed

Pada pukul 09.22 WIB nilai tukar rupiah turun 0,14% atau 21,5 poin ke level Rp15.523 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan usai Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) memberi isyarat pemangkasan suku bunga setidaknya tiga kali tahun depan ke posisi 4,6%.

Berdasarkan data Bloomberg, Jumat (15/12/2023), pada pukul 09.22 WIB rupiah turun 0,14% atau 21,5 poin ke level Rp15.523 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekelompok mata uang utama menguat 0,05% ke posisi 102,009.

Adapun sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,32%, won Korea naik 0,11%, dolar Hongkong menguat 0,01%, yuan China menguat 0,19%.

Sementara itu, ringgit Malaysia melemah 0,04% dan peso Filipina juga turun 0,21% dan rupee India melemah 0,09% terhadap dolar AS.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan The Fed mengatakan bahwa suku bunga kini telah mencapai puncaknya pada 5,4%, dan bank sentral akan menurunkan suku bunga setidaknya tiga kali pada tahun 2024 menjadi 4,6%.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan meskipun terlalu dini untuk menyatakan kemenangan atas inflasi, ia masih memproyeksikan prospek inflasi yang lebih rendah pada tahun 2023.

Sinyal dovish The Fed memicu meningkatnya spekulasi mengenai kapan bank tersebut akan mulai menurunkan suku bunganya.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (15/12/2023)?

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.24 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.508 dan harga jual sebesar Rp15.528 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.335 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.635 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.58 WIB masing-masing sebesar Rp15.459 dan Rp15.550 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.280 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.730 per dolar AS.

3. Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.57 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.475 dan harga jual sebesar Rp15.495 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.250 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.600 per dolar AS.

4. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.513 dan Rp15.533.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.335 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.685 per dolar AS.

