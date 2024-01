Bank Mandiri dan Pizza Hut Dukung Aksi Kemanusiaan Lewat QRIS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- Bank Mandiri terus berupaya untuk membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pengembangan transaksi non-tunai yang efisien dan nyaman melalui pemanfaatan layanan digital bagi nasabah. Hal ini diwujudkan lewat dukungan Bank Mandiri kepada Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mempermudah penggalangan donasi kemanusiaan dengan menyediakan QRIS di merchant mitra Bank Mandiri.

SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan, kini tidak hanya transaksi pembayaran atau pembelian saja, masyarakat kini dapat menggunakan layanan QRIS Bank Mandiri untuk berdonasi ke PMI. Pihaknya berharap, kolaborasi ini ke depan diperluas sehingga mampu menghadirkan ekosistem digital yang andal dan mudah diakses oleh masyarakat untuk segala kebutuhan transaksi finansial maupun non finansial.

Adapun saat ini, QRIS Bank Mandiri untuk donasi kemanusiaan tersebut telah tersedia di Restoran Pizza Hut, Pizza Hut Ristorante dan outlet PHD di seluruh Indonesia. "Kami turut berbahagia dan bangga dapat menjadi bagian dari aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI. Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat PMI dalam menyediakan bantuan kemanusiaan," ujar Thomas dalam keterangan resminya, Rabu (24/1).

Thomas menjelaskan, seluruh dana donasi kemanusiaan yang terkumpul akan dikelola dan disalurkan sepenuhnya oleh PMI untuk membantu korban bencana, konflik, dan krisis kesehatan. "Dengan sistem elektronik QRIS yang didukung oleh Bank Mandiri dan Pizza Hut, semua transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan aman, termasuk donasi untuk masyarakat yang membutuhkan," imbuh thomas.

Metode pembayaran QRIS static yang tersedia, dapat menerima transaksi dari semua dompet elektronik maupun perbankan yang ada di Indonesia. QRIS dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan di semua aspek bisnis. QRIS juga memungkinkan untuk menerima pembayaran dari berbagai jenis kartu debit dan kredit yang berbeda, sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk berdonasi.

Cara penggunaannya sangat sederhana, yaitu dengan melakukan pemindaian kode QRIS melalui aplikasi finansial seperti Livin' by Mandiri, mengisi jumlah nominal donasi dan memasukkan Nomor PIN. Setelah itu, pemberitahuan mengenai transaksi akan langsung diterima oleh PMI selaku penghimpun dana.

Sebagai informasi, saat ini Livin' by Mandiri saat ini menjadi layanan digital unggulan Bank Mandiri yang mampu menghadirkan solusi kebutuhan transaksi bagi nasabah ritel. Hingga dengan akhir 2023, Livin' by Mandiri telah memiliki lebih dari 100 fitur transaksi yang dapat memudahkan nasabah pengguna. Sejak diluncurkan Oktober 2021 lalu, Livin' by Mandiri kini telah diunduh lebih dari 37 juta kali dengan jumlah transaksi mencapai 2,8 miliar transaksi.

