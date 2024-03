Bisnis Lebih Mudah dengan Fitur Facility Limit di QLola by BRI

Nasabah korporasi BRI dapat memperoleh fitur unggulan Facility Limit di Qlola by BRI, platform solusi keuangan bisnis terintegrasi.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan yang menerima kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dapat memantau limit plafond pinjaman dengan mudah melalui fitur Facility Limit yang tersedia di QLola by BRI.

Fitur tersebut menampilkan informasi fasilitas pinjaman yang diberikan BRI kepada nasabah BRI. Mulai dari Kredit Modal kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Jangka Pendek.

Informasi tersedia secara lengkap, dan dapat diunduh dalam format PDF dan Excel untuk mempermudah penyimpanan dan pengelolaan data untuk keperluan internal perusahaan.

Adapun informasi yang dapat diperoleh di fitur Facility Limit antara lain:

Nomor rekening pinjaman

Seluruh nama rekening milik perusahaan yang terdaftar di BRI

Plafond pinjaman

Penggunaan dan persentase pinjaman yang telah digunakan

Sisa plafond pinjaman

Informasi fasilitas pinjaman tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS, menyesuaikan dengan jenis mata yang yang dimiliki nasabah BRI. Dengan Facility Limit, nasabah dapat mengelola informasi pinjaman dengan ringkas dan mudah.

Selain itu, perusahaan juga dapat dengan mudah memantau transaksi keuangan, seperti pembayaran dan pencairan, yang dilakukan dengan fasilitas kredit. Semua aktivitas transaksi tercatat dan dapat dipantau secara real-time.

Seiring perkembangan terapan teknologi di berbagai sektor, termasuk perbankan, perangkat yang dapat membantu pengelolaan keuangan bisnis akan berguna bagi para pelaku usaha.

Facility Limit adalah salah satu contoh fitur yang dapat mempermudah perusahaan untuk mengakses dan memantau informasi kredit. Namun selain Facility Limit, nasabah juga mendapatkan fitur-fitur unggulan lain di Qlola by BRI.

QLola by BRI adalah sebuah inovasi yang menawarkan solusi perbankan terintegrasi bagi nasabah BRI. Platform ini menyediakan fitur Financial Dashboard, Cash and Trade, Supply Chain Management, Foreign Exchange, Investment Services, dan lainnya.

Tiap-tiap fitur dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam mengelola transaksi dan keuangan bisnisnya. Mulai dari informasi saldo rekening, pembayaran tagihan, informasi kredit, hingga penerbitan bank garansi secara digital.

Semua fitur unggulan tersebut dapat diakses cukup dengan satu kali login. Sehingga nasabah tidak perlu membuat banyak akun ataupun berpindah tab browser untuk mengakses informasi pada tiap-tiap fitur.

Dengan beragam fitur unggulan yang tersedia di QLola by BRI, Anda dapat mengelola sekaligus memantau keuangan bisnis dengan mudah dan ringkas. Tunggu apa lagi, segera registrasi QLola by BRI untuk mempermudah bisnis Anda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel