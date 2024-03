Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (5/3) saat Dolar Kembali Menguat

Mata uang rupiah tergerus 0,08% atau 12 poin ke posisi Rp15.754 per dolar AS. Simak kurs dollar BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.754 per dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (5/3/2024). Pasar saat ini berfokus pada data Ekonomi Non Payrolls Februari. Berikut kurs dolar BCA, BRI, BNI, dan Mandiri hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah tergerus 0,08% atau 12 poin ke posisi Rp15.754 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar terpantau menguat 0,02% ke posisi 103,812.

Adapun sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,02%, dolar Singapura naik 0,01%, rupee India menguat 0,02%, dan yuan China menguat 0,03%.

Sebaliknya, sejumlah mata uang mengalami pelemahan, di mana mata uang baht Thailand melemah 0,04%, ringgit Malaysia melemah 0,06%, peso Filipina turun 0,08%, dan won Korea melemah 0,18%. S

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.730 - Rp15.790 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Ibrahim menjelaskan meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik Israel-Hamas dan serangan Houthi terhadap pelayaran Laut Merah membuat kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi global akan meredup.

Lantas, berapa kurs dolar AS BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (5/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.04 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.729 dan harga jual sebesar Rp15.749 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.595 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.895 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.52 WIB masing-masing sebesar Rp15.733 dan Rp15.755 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.680 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.830 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.11 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.735 dan harga jual sebesar Rp15.755 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.500 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.850 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.736 dan Rp15.756.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.580 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.930 per dolar AS.

