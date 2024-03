Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, Rabu (27/3) saat Rupiah Babak Belur

Mata uang rupiah dibuka melemah 0,25% atau 40 poin ke level Rp15.832 per dolar AS. Berikut kurs dollar BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.832 di hadapan dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (27/3/2024).

Mengutip data Bloomberg pukul 09.05 WIB, mata uang rupiah dibuka melemah 0,25% atau 40 poin ke level Rp15.832 per dolar AS. Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam terpantau perkasa dengan naik 0,10% ke posisi 104,40.

Sederet mata uang kawasan Asia lainnya terpantau melemah terhadap dolar AS pagi ini. Misalnya, yen Jepang melemah 0,12%, dolar Singapura turun 0,07%, dolar Taiwan merosot 0,21%, dan won Korea ambles 0,39%.

Berikutnya, yuan China terkoreksi 0,15%, ringgit Malaysia turun 0,22%, dan baht Thailand melemah 0,21%. Hanya rupee India dan peso Filipina yang menguat masing-masing 0,16% dan 0,09%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pada perdagangan Rabu (27/3/2024) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.780-Rp15.850 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah hari ini. Dari luar negeri, The Fed memang menandai kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 75 basis poin pada tahun ini. Namun, kebijakan suku bunga akan sangat bergantung pada jalur inflasi.

Hal ini membuat rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti, yang merupakan ukuran inflasi dasar yang disukai The Fed, menjadi fokus perhatian, meskipun hal ini akan dirilis ketika pasar tutup pada hari Jumat Agung.

Selain itu, ada sejumlah pejabat Fed yang akan berbicara pekan ini, termasuk Ketua Fed Jerome Powell, presiden Fed Atlanta Raphael Bostic dan gubernur Fed Lisa Cook dan Christopher Waller.

Komentar mereka juga akan dipelajari dengan cermat seiring pasar mencari petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga, termasuk kemungkinan bank sentral mulai menurunkan suku bunga pada Juni.

Sementara itu dari dalam negeri, pasar merespon positif terhadap prospek perekonomian Indonesia diperkirakan tetap kuat sejalan dengan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Indonesia yang dipertahankan pada BBB+ dengan outlook stabil oleh Lembaga Pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR).

Keputusan ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat dan utang pemerintah yang terkendali. JCR juga memperkirakan bahwa utang pemerintah akan menurun secara gradual sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan defisit fiskal pemerintah.

Dengan afirmasi rating Indonesia tersebut, pemangku kepentingan internasional tetap memiliki keyakinan yang kuat atas terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Hal ini didukung oleh kredibilitas kebijakan serta sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (27/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.30 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.830 dan harga jual sebesar Rp15.850 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.660 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.960 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.660 15.960

E Rate 15.830 15.850

Bank Notes 15.660 15.960

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.19 WIB masing-masing sebesar Rp15.828 dan Rp15.850 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.765 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.915 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.765 15.915

E Rate 15.828 15.850

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.810 dan harga jual sebesar Rp15.830 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.575 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.925 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.575 15.925

E Rate 15.810 15.830

Bank Notes 15.575 15.925

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.833 dan Rp15.853.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.665 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.015 per dolar AS

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.665 16.015

E Rate 15.833 15.853

Bank Notes 15.665 16.015

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel