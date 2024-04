Rupiah Loyo, Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI (26/4)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah melemah ke level Rp16.211 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (26/4/2024). Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI hari ini?

Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 23,50 poin atau 0,15% menuju level Rp16.211 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga melemah 0,02% menuju posisi 105,57.

Adapun mata uang lain di kawasan Asia mayoritas dibuka melemah. Won Korea melemah 0,02% diikuti ringgit Malaysia sebesar 0,05%, dan yuan China turun 0,08%. Kemudian, peso Filipina serta rupee India melemah 0,11% dan 0,01%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup menguat di 16.150 – 16.200 per dolar AS hari ini.

Sebelumnya, dia mengatakan beberapa data ekonomi yang dirilis pada pekan ini akan memberikan banyak isyarat mengenai jalur suku bunga Federal Reserve atau The Fed.

Data produk domestik bruto AS pada kuartal pertama, semisal, bakal menunjukkan apakah ekonomi terbesar di dunia ini tetap tangguh pada awal 2024. Namun, pasar akan lebih menyoroti indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE).

“Yang lebih diawasi adalah data indeks harga PCE ukuran inflasi pilihan The Fed yang akan dirilis pada hari Jumat,” kata Ibrahim dalam riset harian, dikutip Jumat (26/4/2024).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (26/4/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.215 dan harga jual sebesar Rp16.235 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.045 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.345 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.56 WIB masing-masing sebesar Rp16.215 dan Rp16.240 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.160 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.310 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.52 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.180 dan harga jual sebesar Rp16.200 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.975 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp16.215 dan Rp16.235.

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.040 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.390 per dolar AS.

