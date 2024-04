Daftar Bunga Deposito 8 Bank Digital Terbaru, Ada Update per 2 Mei 2024

Sederet bank digital berlomba-lomba menawarkan bunga deposito tinggi mencapai 9% per tahun. Berikut daftar suku bunga bank digital usai BI Rate naik 6,25%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet bank digital berlomba-lomba menawarkan bunga deposito tinggi mencapai 9% per tahun. Lantas, seperti apa kondisi suku bunga bank digital usai kenaikan BI Rate 6,25%?

Sebagaimana diketahui, penawaran suku bunga deposito bank digital memang kerap lebih tinggi dari industri. Level ini melebihi suku bunga deposito yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), suku bunga simpanan berjangka atau deposito masih meningkat pada sejumlah tenor, yakni pada tenor 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan

“Masing-masing sebesar 5,69%; 5,83% dan 3,94% pada Maret 2024, setelah pada Februari 2024 masing-masing tercatat sebesar 5,67%; 5,8% dan 3,81%,” tulis BI dalam laporannya, Jumat (26/4/2024)

Adapun, suku bunga simpanan berjangka pada tenor 1 bulan dan 3 bulan pada Maret 2024 menurun, masing-masing sebesar 4,58% dan 5,36% setelah tercatat sebesar 4,6% dan 5,39% pada Februari 2024.

Meski di tengah dinamika naik turun deposito tiap tahun, akan tetapi BI melaporkan suku bunga deposito perbankan masih tinggi. Suku bunga deposito 1 bulan perbankan berada pada level 4,53% pada Maret 2024, naik tipis 1 bps dibandingkan bulan sebelumnya atau Februari 2024 pada level 4,52%.

Berikut Daftar Suku Bunga Bank Digital Usai BI Rate Naik 6,25%

1. Seabank

SeaBank menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun, dengan kurun jatuh tempo 1, 3, dan 6 bulan. Nasabah dapat membuka deposito minimal saldo Rp1 juta. Adapun, penempatan deposito relatif dalam jangka waktu singkat, mulai dari 1 bulan.

2. Bank Jago

Melansir dari situs resminya, mulai 2 Mei 2024 suku bunga deposito PT Bank Jago Tbk. (ARTO) untuk simpanan Rp1 juga hingga Rp49,99 juta menjadi 4,25% per tahun. Kemudian, simpanan di Rp50 juta hingga Rp99,99 juta menjadi 4,5% per tahun dan di atas Rp100 juta adalah 5% per tahun.

Adapun, deposito yang dibuat sebelum 2 Mei 2024 akan mengikuti suku bunga yang sedang berlaku yaitu 5% per tahun. Nasabah dapat mengunci uang dengan tenor 1, 3, 6 atau 12 bulan. dengan saldo minimum Rp1 juta.

3. Blu BCA

Blu BCA adalah layanan perbankan yang dikembangkan oleh PT BCA Digital, anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Melansir dari situs resminya, suku bunga deposito yang ditawarkan berkisar 3,5% per tahun untuk dana minimal Rp1 juta hingga Rp9,99 juta. Sementara yang tertinggi mencapai 4,75% untuk dana yang ditempatkan di atas Rp1 miliar.

4. Krom Bank

PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi untuk menarik lebih banyak nasabah. Suku bunga deposito ditawarkan hingga 8,75% per tahun.

Adapun, dalam produk deposito berjangka, nasabah bisa menggunakan fitur untuk mengalokasikan dana sesuai tujuan jangka panjang, dengan memilih periode jatuh tempo sesuai rencana keuangan nasabah. Dalam satu akun, nasabah bisa membuat 20 deposito.

5. Amar Bank

PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi mencapai 9% per tahun. Nasabah dapat menyetor dananya mulai dari Rp100.000

Melansir dari situs resmi perusahaan, Bank Amar menawarkan rate berupa suku bunga deposito, di mana untuk tenor 1 bulan bunga yang ditawarkan mencapai 5,75% per tahun. Lalu untuk tenor 3 bulan mencapai 6% per tahun.

Selanjutnya, pada 6 bulan Bank Amar menawarkan bunga hingga 6,25%, sementara itu 12 bulan sebesar 7%. Kemudian, untuk tenor 18 bulan perseroan menawarkan 7,5%.

Lebih lanjut, apabila nasabah menyimpan dananya selama 24 bulan, maka Bank Amar menawarkan bunga hingga 8% per tahun. Sedangkan, untuk tenor 36 bulan mencapai 9% per tahun.

6. Allo Bank

PT Allo Bank Tbk. (BBHI) menawarkan deposito dengan suku bunga mulai 4% hingga 6%. Di mana, minimum setoran awal adalah Rp1 juta.

7. Bank Neo Commerce

Melansir dari situs resmi perusahaan, suku bunga deposito Bank Neo Commerce belum berubah sejak 15 Oktober 2023. Nasabah bisa menempatkan dananya minimum Rp100.000.

Adapun, jangka waktu deposito beragam. Misal, deposito WOW 7 hari mendapatkan suku bunga 5,5% per tahun. Sementara WOW 1 bulan 6,5% per tahun, dan WOW 3 bulan 7% per tahun

Kemudian, suku bunga WOW 6 bulan mendapatkan imbal hasil 7,5% per tahun serta WOW 12 bulan mencapai 8% per tahun.

8. Bank Saqu

Bank Saqu, layanan bank digital dari PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) yang dimiliki oleh Astra Financial dan WeLab menawarkan fitur Busposito, di mana fitur ini memungkinkan pembukaan deposito bersama, makin banyak yang ikut, maka tawaran bunga makin tinggi. Di sini, bunga simpanan bisa mencapai 7%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel