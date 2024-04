Rupiah Ambruk Lagi, Cek Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (22/4)

Mata uang rupiah dibuka melemah 0,05% atau 8 poin ke level Rp16.245 per dolar AS. Simak kurs dollar BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.245 di hadapan dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (23/4/2024).

Mengacu data Bloomberg pukul 09.05 WIB, mata uang rupiah dibuka melemah 0,05% atau 8 poin ke level Rp16.245 per dolar AS. Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam terpantau naik 0,04% ke posisi 106,11.

Mata uang kawasan Asia lainnya yang terpantau melemah terhadap dolar AS pagi ini, misalnya, dolar Hong Kong turun 0,02%, dolar Taiwan melemah 0,01%, yuan China melemah 0,02%, ringgit Malaysia turun 0,06%, dan baht Thailand melemah 0,08%.

Sementara itu, mata uang Asia yang masih kebal terhadap dolar AS yaitu yen Jepang naik 0,08%, dolar Singapura menguat 0,02%, won Korea naik 0,09%, peso Filipina menguat 0,18%, dan rupee India naik 0,12%.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 23 April 2024

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup menguat pada rentang Rp16.190 hingga Rp16.270.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, Ibrahim menyampaikan bahwa kekhawatiran atas suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama, telah membuat sebagian pelaku pasar bias terhadap dolar AS.

"Namun, meredanya kekhawatiran akan konflik yang lebih besar di Timur Tengah memberikan sedikit kelegaan pada mata uang regional, seiring dengan membaiknya selera risiko,” ujarnya dalam publikasi riset harian pada Selasa (23/4/2024).

Pada pekan ini, isyarat mengenai kebijakan moneter AS akan menjadi fokus, khususnya dari data indeks harga PCE yang merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed. Data ini akan dirilis pada Jumat dan diperkirakan menegaskan kembali inflasi AS yang masih stabil per Maret.

Baca Juga : Menakar Ketahanan Perbankan RI saat Rupiah Takluk di Hadapan Dolar AS

Selain itu, isyarat lebih lanjut terkait perekonomian AS juga akan dirilis pada pekan ini, yakni data purchasing managers’ index per April 2024 yang mencerminkan data aktivitas bisnis AS.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 kembali mencetak surplus US$4,47 miliar. Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Maret 2024 mencapai US$7,31 miliar atau sesuai ekspektasi para analis.

“Sementara itu, surplus neraca dagang Indonesia pada Maret 2024 sebesar US$4,47 miliar. Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus 47 bulan berturut-turut sejak mei 2020,” tambah Ibrahim.

BPS juga mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai US$22,43 miliar pada Maret 2024. Kinerja tersebut meningkat sebesar 16,40% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/MtM).

Peningkatan kinerja ekspor terjadi karena kenaikan nonmigas, terutama logam mulia emas perhiasan, besi dan baja, serta lemak dan minyak hewan nabati.

Di sisi lain, nilai impor Maret 2024 mencapai US$17,96 miliar atau turun 2,60% MtM. Impor migas tercatat sebesar US$3,33 miliar atau naik 11,64% MtM, sementara impor nonmigas senilai US$14,63 miliar atau menurun 5,34% secara bulanan.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (23/4/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.34 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.238 dan harga jual sebesar Rp16.258 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.085 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.385 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.085 16.385

E Rate 16.238 16.258

Bank Notes 16.085 16.385

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.232 dan Rp16.257 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.170 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.320 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.170 16.320

E Rate 16.232 16.257

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.57 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.225 dan harga jual sebesar Rp16.245 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.000 16.350

E Rate 16.225 16.245

Bank Notes 16.000 16.350

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.238 dan Rp16.258.

Untuk bank notes BNI pada 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.070 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.420 per dolar AS

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.070 16.420

E Rate 16.238 16.258

Bank Notes 16.070 16.420

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel