Rupiah Jeblok, Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Awal Pekan (22/7)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka anjlok ke posisi Rp16.233 per dolar AS pada perdagangan awal pekan, Senin (22/7/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah membuka perdagangan di level Rp16.233 per dolar AS atau turun 0,26%. Sementara itu indeks dolar terpantau menguat 0,02% ke posisi 104,085.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang turun 0,04%, dolar Singapura turun 0,01%, peso Filipina melemah 0,22%, rupee India melemah 0,01%, yuan China melemah 0,04% dan baht Thailand melemah 0,06%.

Mata uang yang naik terhadap dolar AS adalah ringgit Malaysia dan won Korea sebesar 0,04% dan 0,12%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.180 - Rp16.240 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang akan memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, Ibrahim mengatakan meningkatnya optimisme terhadap penurunan suku bunga di AS, pedagang memperkirakan lebih dari 90% kemungkinan Federal Reserve (The Fed) akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September, menurut CME Fedwatch.

Dari dalam negeri, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong peningkatan kinerja dagang pada semester II/2024. Salah satunya memperkuat transformasi struktur ekspor ke arah peningkatan ekspor produk manufaktur, memperluas pasar ekspor ke Asean, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Free Trade Agreement (FTA) yang belum tuntas.

Pemerintah juga meningkatkan ekspor dengan fokus utama pada penurunan tarif, memberikan perhatian khusus pada negara-negara yang berfungsi sebagai hub-regional, memperkuat peran perwakilan perdagangan luar negeri, dan digitalisasi perdagangan.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (22/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.31 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.220 dan harga jual sebesar Rp16.240 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.055 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.355 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.055 16.355

E Rate 16.220 16.240

Bank Notes 16.055 16.355

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.15 WIB masing-masing sebesar Rp16.218 dan Rp16.245 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.115 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.365 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.115 16.365

E Rate 16.218 16.245

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.48 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.180 dan harga jual sebesar Rp16.200 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.975 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.975 16.325

E Rate 16.180 16.200

Bank Notes 15.975 16.325

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.220 dan Rp16.240.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.090 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.390 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.090 16.390

E Rate 16.220 16.240

Bank Notes 16.090 16.390