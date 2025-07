Nilai Tukar Rupiah Melemah Pasca BI Rate Turun, Intip Kurs di Bank Jumbo Hari Ini (17/7)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp16.320 pada perdagangan hari ini, Kamis (17/7/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,20% atau 33 poin ke level Rp16.320 per dolar AS. Indeks dolar AS naik 0,07% ke posisi 98,46

Sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami pelemahan. Yen Jepang melemah 0,37%, dolar Singapura melemah 0,23%, dolar Taiwan melemah 0,08%, won Korea Selatan melemah 0,18%, rupee India melemah 0,20%, dan ringgit Malaysia melemah 0,09%.

Di sisi lain, mata uang yang menguat antara lain peso Filipina sebesar 0,15% dan yuan China sebesar 0,02%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini dipengaruhi berbagai sentimen. Dari luar negeri, kekhawatiran pasar terus berlanjut atas tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump. Independensi Federal Reserve juga dinilai menjadi tidak pasti karena intervensi Trump terhadap posisi Ketua The Fed Jerome Powell.

Dari dalam negeri, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Rabu (16/7/2025) memutuskan memangkas suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,25%. Pemangkasan tersebut menjadi yang ketiga kali sepanjang tahun ini.

Nilai Tukar Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.40 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.313 dan harga jual sebesar Rp16.333 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.135 dan Rp16.435 per pukul 08.05 WIB. Bank Notes pada pukul 08.08 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.135 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.435 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.308 dan Rp16.333 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.225 dan Rp16.425 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 09.07 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.310.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Rabu pukul 09.51 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul Rabu 09.50 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.315 dan harga jual sebesar Rp16.330 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.35, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.150 dan jual sebesar Rp16.420. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.