Nilai Tukar Rupiah di Bank Mandiri, BCA, BRI, & BNI Terhadap Dolar AS Hari Ini, 16 Juli 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp16.266,5 pada perdagangan hari ini, Rabu (16/7/2025). Lalu bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI pagi ini?

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,10% ke level Rp16.266,5 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah ke level 98,54.

Mata uang Asia lainnya seperti yen Jepang menguat 0,06%, dolar Singapura menguat 0,03%, rupee India menguat 0,20%, yuan China menguat 0,06%, hingga baht Thailand menguat 0,13% terhadap dolar AS.

Sebaliknya, peso Filipina melemah 0,43%, ringgit Malaysia melemah 0,17%, dan dolar Taiwan melemah 0,29% terhadap dolar AS.

Melansir Reuters, dolar AS menguat bersama dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS (Treasury yield), yang pada gilirannya terus menekan yen Jepang setelah laporan inflasi terbaru AS menunjukkan bahwa tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump mulai berdampak pada harga-harga.

Kenaikan harga pada berbagai barang, mulai dari kopi, peralatan audio hingga perabot rumah tangga, mendorong tingkat inflasi naik pada bulan Juni, dengan lonjakan harga yang cukup besar terjadi pada barang-barang impor.

Hal ini mendorong penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi, karena investor mulai mengurangi ekspektasi bahwa bank sentral AS Federal Reserve akan memangkas suku bunga tahun ini.

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.44 WIB menetapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp16.282 dan harga jual sebesar Rp16.302 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, nilai tukar beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.095 dan Rp16.395 per pukul 08.02.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.03 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.095 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.395 per dolar AS.

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan nilai tukar rupiah untuk beli dan jual atas dolar AS per pukul 09.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.273 dan Rp16.298 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.185 dan Rp16.385 sampai dengan waktu yang sama.

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan nilai tukar rupiah untuk beli dan jual atas dolar AS per pukul 08.53 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.250 dan Rp16.280.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.51 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.50 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.287 dan harga jual sebesar Rp16.302 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.50, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.150 dan jual sebesar Rp16.420. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50.