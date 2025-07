Kurs Dolar BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Siang Hari Ini, Kamis 10 Juli 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah menguat ke posisi Rp16.224 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (10/7/2025). Lalu, bagaimana kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI siang hari ini?

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,2% atau 33 poin ke level Rp16.224. Indeks dolar AS turun 0,18% atau 0,17 poin ke level 97,38.

Sementara itu, mata uang di Asia mayoritas dibuka menguat. Yuan China menguat 0,05% bersama yen Jepang sebesar 0,33%. Sementara itu, ringgit Malaysia dan won Korea juga menguat dengan persentase masing-masing 0,09% dan 0,11%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memproyeksikan rupiah bergerak fluktuatif tetapi berpotensi ditutup melemah di kisaran Rp16.240-Rp16.300 per dolar AS pada Kamis (10/7/2025).

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan mata uang rupiah. Dari sisi eksternal, investor cenderung hati-hati menunggu pengumuman tarif perdagangan lebih lanjut dari Presiden AS Donald Trump yang telah mulai mengirimkan surat tarif.

Surat itu berisikan pengumuman kepada 14 negara bahwa bea masuk yang jauh lebih tinggi akan berlaku pada tanggal 1 Agustus mendatang.

“Dari 14 negara, sembilan berada di Asia. Surat tarif tersebut menguraikan pungutan sebesar 25% untuk semua barang dari Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, beberapa negara yang lebih kecil menghadapi tarif hingga 40%,” ujar Ibrahim.

Trump juga bakal mengenakan tarif 50% untuk lembaga impor dan akan segara menerapkan bea masuk yang telah lama dijanjikan untuk semikonduktor dan farmasi.

Adapun, berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada siang hari ini, Kamis 10 Juli 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 13.00 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.210 dan harga jual sebesar Rp16.230 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.075 dan Rp16.375. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.075 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.375 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 13.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.213 dan Rp16.233 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.120 dan Rp16.320 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 08.54 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.220 dan Rp16.250.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.000 dan harga jual senilai Rp16.350. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 10.04 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.25 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 13.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.213 dan harga jual sebesar Rp16.228 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.075 dan jual sebesar Rp16.375. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 13.05 WIB.