Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini, 11 September 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (11/9/2024). Berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu 11 September 2024.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan naik 0,17% atau 27 poin ke posisi Rp15.428 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,08% ke posisi 101,564.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,56%, baht Thailand menguat 0,34%, ringgit Malaysia menguat 0,23%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dan peso Filipina menguat 0,38%.

Selanjutnya, won Korea menguat 0,40%, yuan China menguat 0,10%, dolar Singapura menguat sebesar 0,19%, dan dolar Taiwan menguat 0,15%. Sedangkan rupee India justru melemah 0,02%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada hari ini (11/9), namun akan ditutup menguat direntang Rp15.400-Rp15.500.

Dia mengatakan bahwa pada perdagangan kemarin (10/9), mata uang rupiah ditutup menguat tipis 1 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 20 poin pada level Rp15.455 dari penutupan sebelumnya Rp15.456.

Ibrahim mengatakan bahwa antisipasi pemotongan suku bunga AS membantu membatasi kerugian secara keseluruhan, sementara, juga membendung kenaikan dolar. Namun, dolar AS mendapat beberapa tawaran beli pada pekan ini, di tengah posisi sebelum pembacaan inflasi.

Menurutnya, fokus pekan ini adalah pada data inflasi indeks harga konsumen, yang akan dirilis, untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang ekonomi AS.

Adapun tanda-tanda meredanya inflasi kemungkinan akan memacu peningkatan taruhan pada suku bunga yang lebih rendah dalam beberapa bulan mendatang.

Pembacaan inflasi ini muncul hanya sepekan sebelum pertemuan Federal Reserve, di mana bank sentral secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

Ekspektasi pemangkasan suku bunga pada September, kata Ibrahim, juga menjadi pendorong utama melemahnya dolar AS baru-baru ini, mengingat pemangkasan tersebut kemungkinan akan memicu siklus pelonggaran oleh The Fed.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (11/9/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.37 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.400 dan harga jual sebesar Rp15.420 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.07 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.315 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.615 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.403 dan Rp15.433 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.330 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.530 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.06 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.420 dan harga jual sebesar Rp15.440 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.406 dan Rp15.426.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.275 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.625 per dolar AS.