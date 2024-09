Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI Hari Ini, 13 September 2024 saat Rupiah Menguat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (13/9/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan naik 0,25% atau 39 poin ke posisi Rp15.400 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,11% ke posisi 101,124.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,46%, dolar Taiwan menguat 0,34%, baht Thailand menguat 0,24%, ringgit Malaysia menguat 0,34%, dan peso Filipina menguat 0,22%.

Selanjutnya, won Korea menguat 0,66%, yuan China menguat 0,11%, dolar Singapura menguat 0,12%, dan dolar Hong Kong menguat 0,04%. Sedangkan, rupee India stagnan atau berjalan di tempat.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa mata uang rupiah pada hari ini (13/9) akan bergerak fluktuatif namun ditutup menguat pada rentang Rp15.340-Rp15.450.

Dia mengatakan bahwa pada perdagangan kemarin (12/9) mata uang rupiah ditutup melemah 37 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 50 poin ke Rp15.439 dari penutupan sebelumnya pada level Rp15.402.

Adapun dari luar negeri, menurutnya CME Fedwatch telah menunjukkan taruhan bahwa bank sentral akan memangkas suku bunga hanya sebesar 25 basis poin ketika bertemu pekan depan tumbuh secara substansial setelah data Rabu, sementara taruhan pada pemotongan 50 bps berkurang lebih dari setengahnya.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (13/9/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.26 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.390 dan harga jual sebesar Rp15.410 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.255 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.555 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.386 dan Rp15.411 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.295 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.495 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.390 dan harga jual sebesar Rp15.410 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.240 dan Rp15.590.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.240 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.590 per dolar AS.