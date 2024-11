Tugu Insurance Terima Penghargaan Bergengsi di CSA Awards

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Kali ini, Tugu Insurance berhasil menyabet penghargaan dalam ajang CSA Awards 2024.

Dalam awards tersebut, anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan The Outstanding Achievement in Energy and Corporate Insurance Solutions dalam kategori Best Innovation (Spesial) Category CSA Awards 2024.

Diketahui, Certified Securities Analyst (CSA) Awards merupakan kegiatan yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh komunitas analis pasar modal yang tergabung dalam Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), di mana terdapat 121 emiten yang masuk menjadi nominator dari 934 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun untuk pemilihan nominasi untuk emiten yang terpilih, didasarkan pada aspek profitabilitas di masa mendatang, aspek keterbukaan terhadap pemegang saham, aspek good corporate governance (GCG), aspek likuiditas saham, aspek manajemen risiko dan aspek environment social governance (ESG).

Edi Yoga Prasetyo selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko sekaligus Corporate Secretary Tugu Insurance menyambut positif atas pencapaian tersebut karena menurutnya penghargaan ini memiliki kualitas tinggi karena intensitas penilaiannya sangat ketat dan objektif.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Tugu Insurance kali ini. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi seluruh upaya insan Tugu yang tak lepas dari penerapan tata kelola keuangan berkelanjutan dan komitmen terhadap keberlanjutan kinerja yang positif. Kami berharap pencapaian ini terus mendorong kami untuk memberikan dampak nyata bagi seluruh stakeholders dan masyarakat tentunya”, jelas Edi.

Adapun, CSA Awards pada tahun ini mengangkat tema 'Indonesia Capital Markets: Adapting and Evolving in Global Economic Changes, untuk menggambarkan dengan kondisi ekonomi saat ini.

CSA Awards 2024 diberikan dalam tiga kategori, yaitu Kategori Sektor untuk Papan Utama dan Pengembangan yang diraih oleh 23 emiten, Kategori Pilihan Analis yang diterima oleh 11 emiten, serta Kategori Inovasi Khusus yang dianugerahkan kepada 7 emiten dan menetapkan 41 emiten yang berhak mendapat penghargaan tersebut dan terbagi menjadi tiga kategori yang antara lain, Best Emiten Sector Main and Development Board Category, Best Emiten Analyst Favorite Category, serta Best Innovation/Special Category.