Solusi Collection Kopra by Mandiri: Alur Kas Lancar, Revenue Maksimal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pengelolaan penagihan (collection) yang efisien kini menjadi kebutuhan sekaligus kunci utama keberhasilan bisnis, terutama di era digital yang terus berkembang. Tanpa sistem yang efektif, bisnis rentan menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pembayaran, sulitnya melakukan rekonsiliasi transaksi, peningkatan risiko kesalahan akibat proses manual, serta minimnya visibilitas terhadap arus kas. Kendala-kendala ini tidak hanya menghambat efisiensi operasional, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas finansial Perusahaan.

Namun, sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi karena Kopra by Mandiri hadir dengan fitur Collection yang dirancang untuk membantu Anda mengelola proses penagihan dengan lebih otomatis, mudah, dan cepat. Dengan Kopra by Mandiri, kelancaran arus kas dan kepastian revenue perusahaan Anda akan terjaga. Jadi, apa saja keunggulan fitur Collection Kopra by Mandiri?

Penerimaan pembayaran tepat waktu menjadi lebih mudah dengan Auto Debit

Fitur Auto Debit ini dapat mempermudah penerimaan pembayaran secara otomatis dan terjadwal. Dengan fitur ini, dana dapat langsung didebet dari rekening pembayaran (payer) berdasarkan persetujuan antara pemilik rekening dan pihak penagih (biller). Proses ini dirancang untuk memastikan kelancaran pembayaran tagihan tanpa hambatan.

Fitur Auto Debit memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan yang berperan sebagai penyedia jasa (biller). Salah satu manfaat utamanya adalah membantu mengurangi resiko keterlambatan pembayaran dari pelanggan, sehingga arus kas perusahaan tetap terjaga. Selain itu, fitur ini memastikan jumlah pembayaran yang diterima sesuai dengan nilai tagihan, sehingga dapat mengeliminasi risiko selisih atau kekurangan dana.

Proses rekonsiliasi penerimaan pembayaran menjadi jauh lebih mudah berkat pencatatan data yang dilakukan secara otomatis, sehingga meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Tak hanya itu, fitur Auto Debit juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas kanal penerimaan pembayaran dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelanggan.

Sebagai contoh, industri asuransi dapat merasakan manfaat yang luar biasa dari fitur ini. Dengan memanfaatkan Auto Debit, perusahaan asuransi dapat mengelola penagihan premi bulanan secara lebih efisien. Premi akan langsung didebet dari rekening nasabah sebelum jatuh tempo, sehingga risiko keterlambatan, kekurangan, atau kegagalan pembayaran dapat diminimalkan. Perusahaan juga tidak perlu lagi mengirimkan tagihan secara manual satu per satu, karena seluruh proses berlangsung secara otomatis. Setiap pembayaran yang diterima akan langsung tercatat, sehingga mendukung efisiensi operasional perusahaan dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Pembuatan dan penerbitan invoice elektronik yang cepat dan efisien dengan EIPP (Electronic Invoicing Presentment and Payment)

Proses manual dalam pembuatan dan pengiriman invoice sering kali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Untuk mendukung efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan, Kopra by Mandiri menyediakan fitur Electronic Invoicing Presentment and Payment (EIPP), solusi untuk membuat dan mengirim invoice secara elektronik dengan mudah dan cepat. Solusi ini dirancang khusus untuk membantu bisnis Anda, terutama bagi Small Medium Enterprises (SME) yang ingin beralih dari metode manual ke sistem digital yang lebih efisien.

EIPP menawarkan otomatisasi proses penagihan, sehingga mengurangi beban administrasi, meminimalkan risiko kesalahan, dan memangkas biaya operasional. Invoice elektronik yang dihasilkan dapat langsung dikirimkan kepada pelanggan, sekaligus juga memberikan visibilitas penuh terhadap status pembayaran melalui dashboard yang terintegrasi dan komprehensif.

Keunggulan lainnya, EIPP pada Kopra by Mandiri dapat terhubung dengan Livin' by Mandiri, yang memungkinkan pelanggan menerima notifikasi tagihan dan dapat melakukan pembayaran tagihan tersebut langsung dengan lebih praktis. Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan pembayaran melalui bank lain menggunakan rekening virtual yang dikirimkan oleh Kopra melalui email.

Fitur ini tidak hanya mempercepat proses penerimaan pembayaran, tetapi juga meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan keuangan, berkat kemampuan Kopra untuk melakukan rekonsiliasi pembayaran tagihan secara real-time. Dengan EIPP, Anda akan mendapatkan visibilitas dan kontrol penuh atas data tagihan serta proses pengelolaan keuangan yang lebih terorganisir dan transparan.

Rekonsiliasi pembayaran yang lebih praktis dengan Virtual Account Collection

Mengelola rekonsiliasi pembayaran dari ribuan pelanggan sekaligus atau melacak pelanggan yang belum membayar di antara daftar panjang dapat menjadi tantangan. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kopra by Mandiri menyediakan solusi Virtual Account Collection yang dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan tersebut.

Fitur ini dirancang khusus untuk menangani pembayaran rutin dari banyak pelanggan secara efisien, menjadikannya solusi tepat bagi bisnis dengan skema penagihan rutin seperti sekolah, tempat kursus, atau layanan berlangganan online berbasis Virtual Account. Virtual Account Collection memberikan fleksibilitas dalam membuat tagihan secara manual (satu per satu) atau melalui file upload (tagihan dalam jumlah banyak), langsung dari Kopra by Mandiri.

Keunggulan utama fitur ini adalah kemampuannya untuk melacak, memantau, dan merekonsiliasi pembayaran dengan cepat melalui dashboard yang terintegrasi. Sistem ini juga dilengkapi pengingat pembayaran (Bill Reminder) dan terhubung dengan Livin' by Mandiri, sehingga pelanggan Anda dapat menerima pemberitahuan dan menyelesaikan pembayaran dengan lebih praktis.

Akses mudah Kopra by Mandiri

Layanan Kopra by Mandiri bisa diakses oleh nasabah di https://koprabymandiri.com. Nasabah bisnis yang belum bergabung dengan Bank Mandiri bisa segera menghubungi relationship manager Bank Mandiri untuk segera menggunakan Kopra by Mandiri dengan tampilan dan pengalaman yang baru.