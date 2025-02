Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri dan BNI saat Rupiah Melemah Hari Ini, 11 Februari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.360 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (11/2/2025). Cek kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI!

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.360 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (11/2/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 2 poin atau 0,01% ke level Rp16.360 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat sebesar 0,06% menuju posisi 108,38.

Mata uang lain di Asia mayoritas dibuka melemah. Won Korea turun sebesar 0,15%, yuan China melemag sebesar 0,03, peso Filipina melemah 0,07%, lalu rupee India dan baht Thailand masing-masing 0,06% dan 0,48%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa sentimen pergerakan mata uang pekan ini dipengaruhi oleh keputusan Donald Trump yang menetapkan tarif baru sebesar 25% untuk semua impor baja dan aluminium.

Kebijakan ini memicu kekhawatiran meningkatnya ketegangan perdagangan serta dampaknya terhadap ekonomi global. Selain itu, tarif balasan dari China terhadap barang-barang AS juga semakin memperburuk sentimen pasar.

Di dalam negeri, Ibrahim mengatakan dorongan terhadap sektor manufaktur dianggap perlu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025.

Menurutnya, tren deindustrialisasi yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikasi bahwa langkah strategis harus segera diambil. Sektor manufaktur, sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, memegang peranan penting dalam perekonomian.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.12 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.368 dan harga jual sebesar Rp16.393 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.195 dan Rp16.495 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.04 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.195 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.495 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.13 WIB masing-masing sebesar Rp16.363 dan Rp16.388 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.290 dan Rp16.490 sampai dengan waktu yang sama.