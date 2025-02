Nilai Tukar Dolar Amerika di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Siang Hari Ini (27/2)

Nilai tukar rupiah siang ini melemah ke posisi Rp16.440 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan siang hari ini, Kamis (27/2/2025) pukul 11:25.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah siang ini di pasar spot melemah ke posisi Rp16.4440 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (27/2/2025).

Tercatat rupiah melemah 0,36% atau 59,5 poin per dolar AS pada pukul 11:25 waktu terminal Bloomberg.

Sejumlah mata uang di kawasan Asia lainnya turut dibuka melemah terhadap dolar AS. Yen Jepang dan dolar Singapura masing-masing susut 0,18% dan 0,02%, sedangkan won Korea Selatan dan peso Filipina ikut melemah 0,42% dan 0,02%.

Dilansir Bloomberg, Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan berbagai pernyataan terkait tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa yang menimbulkan ketidakpastian di pasar. Ancaman perang dagang global berimbas pada prospek pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi, terutama di AS dan China, yang merupakan dua konsumen minyak terbesar dunia.

Kepala analis komoditas SEB AB Bjarne Schieldrop mengatakan ketidakpastian mengenai kebijakan Trump menekan kepercayaan konsumen dan bisnis.

“Kebijakan Trump melemahkan kepercayaan konsumen dan bisnis, yang pada akhirnya akan menekan konsumsi riil,” kata Schieldrop.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.27 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.430 dan harga jual sebesar Rp16.450 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.270 dan Rp16.570 per pukul 10.54 WIB.

Sedangkan Bank Notes pada pukul 10.57 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.270 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.570 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 11.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.415 dan Rp16.440 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.330 dan Rp16.530 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 11.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.425 dan harga jual sebesar Rp16.445 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.305 dan jual sebesar Rp16.535. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.19 WIB masing-masing sebesar Rp16.375 dan Rp16.405.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.150 dan harga jual senilai Rp16.500. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.18 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.14 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.150 dan Rp16.500.