Nilai Tukar Kurs Dolar AS di BCA Siang Ini (8/4) Tembus Rp17.007,5, Cek Detail di Empat Bank Jumbo

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah tercatat tembus Rp17.000 di salah satu bank besar siang ini, Selasa (8/4/2025).

Meski demikian, secara keselurusan di empat bank besar kurs dolar AS terhadap dolar AS bervariasi pada siang ini. Dari data yang dihimpun, Bank Central Asia (BCA) mencatat kurs e-rate tertinggi untuk pembelian dan penjualan dolar AS.

Berdasarkan pembaruan pada pukul 13.18 WIB, e-rate BCA untuk dolar AS tercatat di level Rp16.850 per dolar (beli) dan Rp16.880 per dolar (jual). Sementara untuk kurs TT counter dan bank notes, BCA menetapkan harga beli di Rp16.707,50 dan harga jual di tembus Rp17.007,50.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan kurs e-rate pada level Rp16.838 (beli) dan Rp16.864 (jual). Untuk transaksi TT counter, BRI menawarkan kurs beli Rp16.740 dan kurs jual Rp16.940.

Adapun Bank Negara Indonesia (BNI) memperbarui kurs terakhirnya pada pukul 13.35 WIB. Kurs spesial mereka berada di level Rp16.843 (beli) dan Rp16.863 (jual). Untuk TT counter dan bank notes, BNI menetapkan harga beli di Rp16.740 dan harga jual di Rp16.980.

Sementara itu, Bank Mandiri mematok kurs spesial USD pada level Rp16.800 (beli) dan Rp16.840 (jual) per pukul 10.27 WIB. Untuk bank notes, harga beli tercatat Rp16.575 dan harga jual Rp16.925 pada pembaruan pukul 11.33 WIB.

Kurs jual dan beli dolar AS ini berlaku untuk transaksi perbankan ritel dan dapat berbeda tergantung volume transaksi serta jenis layanan yang digunakan.

Nilai kurs ini di tengah upaya Presiden Prabowo menenangkan pasar keuangan dengan menggelar sarasehan dengan pelaku usaha Tanah Air siang ini.