Kurs Dolar AS BCA, Mandiri Cs Hari Ini 8 April 2025, Harga Jual Nyaris Rp17.000

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.865 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (8/4/2025) usai libur Lebaran. Lalu, bagaimana kurs dollar AS di BCA, BRI, Mandiri dan BNI hari ini?

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,26% atau 43,5 poin ke level Rp16.865 pada pukul 09.10 WIB. Indeks dolar AS turun 0,21% ke level 103,04.

Sejumlah mata uang Asia turut melemah. Yuan China melemah 0,17%, rupee India melemah 0,71%, dolar Hong Kong melemah 0,04% dan ringgit Malaysia melemah 0,16%.

Adapun, yen Jepang menguat 0,28%, dolar Singapura menguat 0,2%, dolar Taiwan menguat 0,26%, dan won Korea Selatan menguat 0,07%.

Sebelumnya, kontrak rupiah Non-Deliverable Forward (NDF) sempat menyentuh level Rp17.006 per dolar AS pada Jumat (4/4/2025) pukul 20.53 WIB. Mata uang Garuda berada pada level Rp16.821,5 per dolar AS saat ditutup kemarin.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memandang bahwa kebijakan tarif baru Presiden AS Donald Trump berpotensi menekan nilai tukar rupiah ke depan.

Ekonom Senior Indef M. Fadhil Hasan menjelaskan bahwa penerapan tarif baru itu memiliki implikasi terhadap sisi perdagangan Indonesia hingga depresiasi nilai tukar rupiah.

Menurutnya, produk ekspor negara lain yang dijual di AS akan mengalami kenaikan harga, sehingga mendorong peningkatan inflasi di negeri Paman Sam. Hal tersebut akan memicu bank Sentral AS Federal Reserve alias The Fed untuk menyesuaikan kebijakan moneter.

“Kalau misalnya inflasi itu meningkat di Amerika, maka kebijakan The Fed itu biasanya menghentikan atau mengontrol inflasi itu adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga,” kata Fadhil dalam diskusi publik secara virtual, Jumat (4/4/2025).

Adapun, berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.21 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.845 dan harga jual sebesar Rp16.875 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.650 dan Rp16.950 per pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.33 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.650 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.950 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 07.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.678 dan Rp16.899 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.620 dan Rp16.980 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.580 dan Rp16.610. Pembaruan terakhir masih tertera per Kamis (27/3/2025) pukul 09.15 WIB.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.300 dan harga jual senilai Rp16.650. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Kamis (27/3/2025) pukul 14.21 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pada tanggal yang sama pukul 09.20 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.350 dan Rp16.700.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.497 dan harga jual sebesar Rp16.800 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.430 dan jual sebesar Rp16.800. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.20 WIB.