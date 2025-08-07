Bisnis Indonesia Premium
HUT RI ke-80, Bank Mandiri Dorong Generasi Melek Finansial Lewat SimPel

Bank Mandiri rayakan HUT RI ke-80 dengan memperluas literasi keuangan bagi pelajar melalui Tabungan SimPel, mendukung generasi emas 2045 dan akses finansial.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 20:31
HUT RI ke-80, Bank Mandiri Dorong Generasi Melek Finansial Lewat SimPel
HUT RI ke-80, Bank Mandiri Dorong Generasi Melek Finansial Lewat SimPel
Ringkasan Berita
  • Bank Mandiri memperluas literasi keuangan di kalangan generasi muda melalui program Mandiri Tabungan Simpel untuk membentuk karakter finansial pelajar sejak dini.
  • Program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Bank Mandiri untuk mendukung visi pemerintah menciptakan generasi emas 2045, dengan sinergi bersama OJK melalui gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
  • Hingga Juni 2025, Bank Mandiri telah membuka lebih dari 2,8 juta rekening SimPel, dengan peningkatan 15,27% year-on-year, melalui lebih dari 200 aktivitas literasi dan edukasi keuangan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Bank Mandiri memperkuat kontribusinya dalam memperluas literasi keuangan di kalangan generasi muda. Melalui perluasan Mandiri Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar), Bank Mandiri mendorong pembentukan karakter finansial pelajar sejak dini sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan.

SVP Retail Deposit Product Solution Bank Mandiri Rudi Nugraha mengatakan, hal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam mengakselerasi akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendukung visi pemerintah dalam menciptakan generasi emas 2045. Salah satu pilar utamanya adalah sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Untuk itu, hingga akhir bulan Juni 2025, Bank Mandiri menggelar lebih dari 200 aktivitas literasi dan edukasi keuangan di berbagai jenjang sekolah dari sekolah dasar hingga menengah, tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini juga melibatkan proses pembukaan rekening SimPel sebagai langkah konkret memperluas akses perbankan kepada pelajar.
Hasilnya, hingga akhir Juni 2025 jumlah rekening Mandiri Tabungan Simpanan Pelajar telah mencapai lebih dari 2,8 juta rekening dengan kenaikan sebesar 15,27% (year-on-year).

HUT RI ke-80, Bank Mandiri Dorong Generasi Melek Finansial Lewat SimPel

“Tabungan SimPel telah menjadi bagian dari upaya kami dalam membangun fondasi finansial pelajar Indonesia. Bank Mandiri ingin menjadikan kebiasaan menabung sebagai gaya hidup sejak dini, sekaligus mendorong generasi muda untuk mandiri secara finansial,” ujar Rudi dalam keterangan resminya, Kamis (7/8).

Rudi menjelaskan, Bank Mandiri memandang literasi keuangan sebagai elemen penting dalam pemerataan pembangunan. “Kami terus memperluas jangkauan, baik melalui infrastruktur, kolaborasi, maupun edukasi berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari semangat Langkah Mandiri untuk Indonesia Maju yang kami canangkan untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, transformasi Bank Mandiri di sektor layanan digital dan produk keuangan juga difokuskan untuk menjangkau generasi muda. Dengan pendekatan yang adaptif dan edukatif, Bank Mandiri berupaya menanamkan pemahaman finansial sejak dini. Upaya ini menjadi bagian penting dari perjalanan Bank Mandiri dalam memberdayakan masyarakat secara finansial mulai dari ruang kelas hingga pelosok negeri. “Bank Mandiri meyakini, pembangunan ekonomi harus didukung oleh literasi yang merata. Edukasi finansial bagi pelajar hari ini adalah investasi sosial untuk masa depan bangsa,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

