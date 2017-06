Jakarta, 16 Juni 2017, Bertempat di Masjid Agung Al Azhar Kebayoran sedang berlangsung kegiatan puncak Milad ke – 7 BNI Syariah yang bertajuk ”Muhasabah Hasanah”. Acara tersebut dihadiri oleh segenap manajemen BNI Syariah beserta manajamen BNI dan BNI Life sebagai pemegang saham utama. Adapun manajemen BNI Syariah yang hadir dalam acara tersebut adalah Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo*; Direktur Operasional BNI Syariah, Junaidi Hisom; Direktur Bisnis BNI Syariah, Dhias Widhiyati*; dan SEVP Risiko dan Komunikasi, Tribuana Tunggadewi beserta seluruh karyawan BNI Syariah Kantor Pusat dan Cabang Jabodetabek.

Muhasabah berasal dari kata hasiba yahsabu hisab artinya melakukan perhitungan atau bermakna evaluasi diri. Muhasabah Hasanah ini merupakan puncak acara milad ke – 7 BNI Syariah, yang mengangkat tema ”7 Magnificient of Hasanah” Milad BNI Syariah tahun ini bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, maka rangkaian milad dirancang sebagai moment peningkatan spiritualitas pegawai dan nasabah serta masyarakat pada umumnya.

Muhasabah Hasanah terdiri dari beberapa rangkaian acara antara lain :

Santunan 700 anak yatim Pengumpulan dana wakaf dari seluruh cabang BNI Syariah di Indonesia untuk wakaf bus senilai Rp 750 Juta dengan Nadzhir Yayasan Al Azhar dimana pengumpulan wakaf ini dilakukan dengan cara live streaming dan diantara cabang ditayangkan hasil pengumpulan wakafnya, sehingga masing – masing cabang akan berlomba – lomba untuk mengumpulkan wakaf terbanyak. Hal ini mendorong cabang untuk melakukan sosialisasi wakaf sekaligus memberikan pengalaman bahwa berwakaf itu mudah. Sebagai puncak acara digelar pagelaran Hasanah yang bertajuk ’7 Cinta di Cinta 7’ pagelaran tersebut menceritakan mengenai perjalanan BNI Syariah selama 7 tahun dan di dalamnya terdapat launching Hasanah Mobile Apps. Acara ini akan diikuti oleh sekitar 2000 karyawan se-Jabodetabek. Untuk memeriahkan acara juga terdapat bazar dengan sistem pembayaran cashless menggunakan Tapcash, debit, dan Hasanah cardyang menyediakan berbagai macam kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri. Acara Muhasabah terus berlanjut sampai dengan i’tikaf, dengan i’tikaf diharapkan seluruh karyawan BNI Syariah dapat memaknai malam Ramadhan sekaligus bermuhasabah untuk meningkatkan kualitas keimanan & ketakwaan seluruh Insan Hasanah BNI Syariah.

”Bersama segenap Insan Hasanah kami mengajak masyarakat untuk menjadi pribadi yang memiliki ’Hasanah Personality’ yaitu Insan Hasanah yang memiliki budi pekerti yang agung dan memiliki karakter tiga kesolehan antara lain soleh secara pribadi, sosial, maupun ekonomi, sehingga, nilai – nilai Hasanah ini diharapkan dapat menjadi rahmat bagi semesta alam (Rahmatan ‘lil alamin) dan dapat meraih ridho Allah SWT.” Ucap Abdullah Firman Wibowo.

Serangkaian kegiatan untuk internal maupun external dihadirkan dalam Milad ke – 7 ini antara lain :

Hasanah Meme Contest yaitu lomba desain meme dengan konten ajakan untuk berbuat kebaikan Hasanah Movie Festival yaitu ajang kompetisi sineas muda untuk membuat film pendek bertemakan keindahan kebaikan Hasanah Vlog Competition yaitu lomba membuat vlog dengan menceritakan perilaku kebaikan sehari – hari Tadarus Anak Hasanah yaitu kegiatan belajar mengaji dengan karyawan BNI Syariah yang dilakukan pada masing – masing cabang Hasanah for Society yaitu makeover publik area di - 3 area wilayah BNI Syariah

7 Magnificient of Hasanah

Berdiri sebagai Bank Umum Syariah sejak 2010, tahun ini BNI Syariah memasuki tahun ketujuhnya. Meski terhitung baru dan masih berusia dini, di tahun ketujuh ini, Alhamdulillah telah banyak hal yang dicapai BNI Syariah. Pada perayaan Milad ketujuh tahun 2017, BNI Syariah mengangkat tema 7 Magnificent of Hasanah atau 7 Keindahan Hasanah. Tema tersebut diambil sebagai gambaran atas tujuh hal yang telah dicapai BNI Syariah selama tujuh tahun, yaitu :

Pertumbuhan Aset

Aset BNI Syariah mencapai 30 Triliun pada bulan Mei 2017 yang semula 6 Triliun saat spin off tahun 2010 atau tumbuh lima kali lipat dalam kurun waktu 7 tahun.

Hasanah Identity Campaign

Hasanah merupakan campaign BNI Syariah untuk mencapai Indonesia BerHasanah. Terdapat dua landasan utama yang mendasari yaitu :

a) Risalah Al Quran surat Al Baqarah ayat 276 tentang menghilangkan riba dan menyuburkan shodaqoh. Sejalan dengan hal tersebut BNI syariah mempunyai program riba amnesty dan Wakaf Hasanah

b) Maqashid Syariah atau Tujuan Syariah antara lain menjaga agama (QS. 42:13), menjaga jiwa (QS.17:31), menjaga akal (QS. 5:90), menjaga keturunan (QS. 17:32), dan menjaga harta (QS.2:275). Untuk mencapai tujuan tersebut, BNI Syariah mengajak segenap masyarakat untuk menjalani gaya hidup Hasanah atau Hasanah Lifestyle.

Dengan dijalankannya hal tersebut, nilai – nilai Hasanah ini diharapkan dapat menjadi rahmat bagi semesta alam (Rahmatan ‘lil alamin) sehingga dapat meraih ridho Allah SWT.

Inovasi :

Pada tahun 2016 BNI Syariah meluncurkan sebuah inovasi yaitu Wakaf Hasanah https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/ dengan tagline “Karena harta di bawa mati” yang ditujukan sebagai edukasi berwakaf produktif dengan platform digital. Di tahun 2017 BNI syariah menjadi bank syariah pertama yang memiliki produk BNI Griya Swakarya iB Hasanah untuk memudahkan developer dan masyarakat dalam rangka proses kepemilikan rumah, serta BNI Syariah berusaha memenuhi kebutuhan bertransaksi masyarakat di era digitalisasi ini dengan Hasanah Digital Lifestyle Application (Handy Apps). Dengan mengunduh Handy Apps, masyarakat dapat mengikuti promo – promo menarik, destinasi wisata halal, berwakaf, dan ke depan Handy Apps akan menjadi salah satu media pembayaran yang menarik karena mudah, cepat, dan aman.

Layanan Sholat tepat Waktu di Seluruh Cabang

BNI Syariah sejak tahun 2016 berkomitmen untuk memberikan layanan yang Hasanah, salah satunya dengan mengajak segenap nasabah sholat berjamaah saat sholat dzuhur dan ashar tiba, pada saat itu juga layanan akan tutup sementara selama 15 menit.

Sustainable Finance Award dari OJK

Sebagai komitmen BNI Syariah sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan berbasis ramah lingkungan pada tahun 2016 BNI Syariah mendapatkan penghargaan Sustainable Finance Award dari OJK sebagai salah satu bank syariah diantara peserta perbankan lainnya.

“Best of The Best of Magnificient Seven” dari Karim Consulting

Sebagai salah satu bank syariah di Indonesia yang terus tumbuh dan selalu memberikan inovasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BNI Syariah mendapatkan penghargaan “Best of The Best of Magnificient Seven” dari Karim Consulting sebagai bank syariah yang memiliki inovasi pembiayaan murabahah yang murni dengan menghadirkan produk BNI Griya Swakarya iB Hasanah.

Golden KPR dari Majalah Infobank

BNI Syariah kembali meraih penghargaan diantaranya Golden KPR sharia bank (5 tahun berturut-turut)sejak tahun 2012, KPR BNI Syariah menduduki peringkat pertama. Penilaian didasari pada respon positif masyarakat di sosial media dan keyword google search periode Januari-Desember 2016. Pemetaan Customer based yang tepat serta optimalisasi sosial media menjadi salah satu strategi keberhasilan suatu produk diterima masyarakat yang saat ini tidak terlepaskan dari teknologi. Selain itu dukungan dari keunggulan uniqueless produkmenjadi faktor pendukung menciptakan loyalitas nasabah.

