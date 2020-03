UOB Indonesia Incar Rp1 Triliun dalam Program Kejutan Simpatan

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) mengincar dana tabungan masyarakat sebesar Rp1 triliun dari program "Kejutan Simpanan".

Senior Vice President Wealth & Retail Liabilties Product UOB Indonesia Frengky Rosarian P. mengatakan program kejutan simpanan ditujukan agar nasabah semakin aktif dalam kegiatan menabung.

"Dalam hal bisnis, kami berharap dapat menghimpun tabungan Rp1 triliun dalam program ini. Kami mencoba mengerti kebutuhan nasabah agar mereka lebih aktif menabung. Kalau bisa memindahkan tabungan mereka dari bank lain ke UOB," katanya dalam acara Peluncuran Kejutan Simpanan, Rabu (11/3/2020).

Dalam program ini UOB Indonesia mendorong nasabah untuk mengembangkan portofolio tabungan pribadi melalui imbalan poin setiap melakukan peningkatan saldo rata-rata bulanan di rekening atau dengan membeli produk asuransi.

Poin juga diperoleh dalam setiap pembayaran melalui transaksi kartu debit dan kredit UOB, akun digital TMRW atau mengajukan pinjaman UOB.

Perolehan imbalan poin tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah antara lain KrisFlyer miles, sepeda motor, emas batangan, barang elektronik, paket liburan dan voucher belanja.

Sementara itu, nasabah baru yang membuka rekening deposito di UOB Indonesia juga akan menikmati bonus poin imbalan dengan setoran minimal Rp5 juta.

Dalam kesempatan yang sama, Khoo Chock Seang, Head of Personal Financial Services and Digital Bank, UOB Indonesia mengatakan UOB mencoba untuk memahami kebutuhan nasabah lebih dekat.

"Kami harap solusi ini sesuai dengan tujuan keuangan dan prioritas gaya hidup mereka. Nasabah dapat memperoleh poin imbalan dari berbagai kegiatan perbankan mereka," katanya.

Dia menambahkan, melalui program ini perseroan memberi kesempatan nasabah untuk mengikuti undian yang akan dilakukan setiap kuartal.

"Puncak pengundian hadiah akan dilakukan pada akhir Maret 2021, di mana nasabah akan berkesempatan memenangkan satu unit apartemen di daerah segitiga emas Jakarta yang diperkirakan akan menjadi Orchard Road berikutnya," imbuhnya.

Berdasarkan laporan publikasi Desember 2019, dana tabungan UOB Indonesia tercatat Rp18,21 triliun, naik 12,19% secara tahunan.

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!