Kurs Jual-Beli Dolar AS di BRI dan Bank Mandiri, 17 April 2020

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah di pasar spot pada perdagangan Jumat (17/4/2020) dibuka menguat setelah melemah pada penutupan perdagangan Kamis (16/4/2020). Bagaimana kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank Mandiri?

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Jumat (17/4/2020) pukul 09.14 WIB sebesar Rp15.275 per dolar untuk e-rate. Sementara itu, harga jual ditetapkan sebesar Rp15.685 per dolar AS.

Untuk bank notes, BRI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.255 per dolar dan harga jual dolar AS sebesar Rp15.705 per dolar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada Jumat (17/4/2020) masing-masing sebesar Rp15.480 dan Rp15.620, untuk special rate pada pukul 09.27 WIB.

Untuk bank notes, pada pukul 09.28 WIB, Bank Mandiri menetapkan sebesar Rp15.300 per dolar AS untuk harga beli dan Rp15.700 per dolar AS untuk harga jual.

Bisnis mencatat nilai tukar rupiah berbalik melemah pada penutupan perdagangan Kamis (16/4/2020) seiring dengan kembali sentimen negatif di pasar keuangan akibat kontraksi data perekonomian Amerika Serikat.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah parkir di level Rp15.640 per dolar AS, terkoreksi 0,42 persen atau 65 poin pada Kamis.

Pelemahan tersebut menjadi kinerja harian terburuk keempat tepat di bawah rupee yang melemah 0,56 persen, ringgit turun 0,88 persen, dan won yang terkoreksi 0,93 persen.

Pada perdagangan Jumat (17/4/2020) pukul 09.03 WIB, rupiah menguat 0,64 persen atau 100 poin menjadi Rp15.540 per dolar AS. Indeks dolar AS terpantau koreksi 0,31 persen menuju 99,714.

Berikut kurs jual beli dolar AS di Bank BRI dan Bank Bank Mandiri, Jumat(17/4/2020) :

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BRI:

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.245 15.715 E Rate 15.275 15.685 Bank Notes 15.255 15.705

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri:

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.300 15.700 Special Rate 15.480 15.620 Bank Notes 15.300 15.700

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : kurs dolar as Rupiah