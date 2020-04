BI Laporkan Rupiah Stabil, CDS Indonesia Naik Dipicu Kekhawatiran Resesi

BI melaporkan rupiah masih ditutup menguat di level Rp15.350 per dolar AS pada Kamis (23/4/2020) dan sedikit melemah ke level Rp15.400 per dolar AS pada hari ini, Jumat (24/4/2020).

×