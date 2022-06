Kurs Jual Beli Dollar AS di BCA , Bank Mandiri, BNI, & BRI (BBRI) Hari Ini (17/6)

Bisnis.com, JAKARTA — Kurs dollar AS terhadap nilai tukar rupiah diprediksi melemah terbatas pada perdagangan perdana hari ini setelah The Fed secara resmi mengumumkan kenaikan suku bunga acuan 75 basis poin. Nilai kenaikan yang sama oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) itu pekan depan turut menjadi pertimbangan investor.

Mata uang rupiah bisa melemah kembali di hadapan dollar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Jumat (17/6/2022) di tengah prospek kenaikan suku bunga Federal Reserve selanjutnya. "Mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp.14.750 - Rp.14.810 hari ini," papar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi.

Kemarin, rupiah ditutup melemah 22,5 poin atau 0,15 persen ke level Rp14.767,5 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar di pasar spot tercatat naik 0,14 persen ke level 105,31.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dollar AS di BCA (BBCA), BNI (BBNI), Bank Mandiri (BMRI), dan BRI (BBRI) hari ini?

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada Jumat (17/6/2022) pukul 10.00 WIB menetapkan harga beli dollar AS sebesar Rp14.816 dan harga jual sebesar Rp14.836 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.31 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.664 per dollar AS dan harga jual sebesar Rp14.994 per dollar AS.

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS yang dikutip pada hari ini pukul 10.24 WIB masing-masing sebesar Rp14.825 dan Rp14.845 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli sebesar Rp14.750 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.950 per dolar AS.

Kurs e-rate adalah kurs khusus yang dapat dinikmati oleh pengguna e-Banking ketika melakukan transaksi transfer.

Sedangkan kurs TT counter adalah kurs saat menggunakan layanan nilai tukar valuta asing (valas) yang dilakukan langsung di counter bank.

Sedangkan kurs jual beli dolar AS di BNI dan Mandiri hari ini adalah :

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.690 14.990 Bank Notes 14.690 14.990

Kurs Jual Beli Dolar AS Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.570 14.920 Bank Notes 14.570 14.920

