Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri dan BNI (BBNI) Hari Ini (4/7)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (4/7/2022). Beberapa mata uang lain di kawasan Asia juga terlihat dibuka menguat.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terpantau dibuka menguat 7,00 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.935,50 per dolar AS. Sementara itu, pada pukul 09.10 WIB, indeks dolar AS terpantau melemah 0,07 persen di posisi 105,0620.

Pada pekan kemarin, indeks dolar AS telah naik 0,7 persen karena potensi perlambatan global memperkuat daya tarik greenback sebagai safe haven.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri? Simak uraian berikut.

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 10.07 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.946 dan harga jual sebesar Rp14.966 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.41 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.804 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.104 per dolar AS.

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp14.947 dan Rp14.967 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli pada pukul 10.05 WIB sebesar Rp14.870 per dolar AS dan harga jual sebesar 15.070 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA dan BRI:

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.804 15.104 E Rate 14.946 14.966 Bank Notes 14.804 15.104

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.870 15.070 E Rate 14.947 14.967

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 08.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.940 dan harga jual sebesar Rp14.970 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.31 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.700 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.050 per dolar AS.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 10.10 WIB masing-masing sebesar Rp14.935 dan Rp14.984 untuk e-rate.

Untuk bank notes, BNI pada pukul 10.5 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.765 per dolar AS dan harga jual sebesar 15.115 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di Bank Mandiri dan BNI:

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.700 15.050 E Rate 14.940 14.970 Bank Notes 14.700 15.050

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.765 15.115 E Rate 14.935 14.984 Bank Notes 14.765 15.115

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :