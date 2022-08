Kurs Dolar AS Hari Ini Rabu (3/8) di BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah diprediksi rawan koreksi pada perdagangan hari ini, Rabu (3/8/2022) dibayangi penguatan dolar AS. Kemarin (2/8/2022), mata uang Garuda melemah 0,11 persen atau turun 16 poin sehingga berada di posisi Rp14.889 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan mata uang Garuda terjadi di tengah aksi investor yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga seagresif yang diperkirakan.

Dari dalam negeri, kebijakan moneter Indonesia sejauh ini lebih didasarkan pada inflasi inti dan pertumbuhan ekonomi. Pondasi utama kebijakan suku bunga didasarkan pada proyeksi inflasi inti ke depannya dan juga keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, gejolak ekonomi luar negeri juga menjadi pertimbangan, termasuk kenaikan suku bunga di AS.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan hari ini, Rabu (2/8/2022)?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.906 dan harga jual sebesar Rp14.926 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.744 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.044 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.33 WIB masing-masing sebesar Rp14.905 dan Rp14.925 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.850 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.050 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp14.887 dan Rp14.936.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.740 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.090 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada Rabu (3/8/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.744 15.044 E Rate 14.906 14.926 Bank Notes 14.744 15.044

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.850 15.050 E Rate 14.905 14.925

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.740 15.090 E Rate 14.887 14.936 Bank Notes 14.740 15.090

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :