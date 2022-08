Bank Jago (ARTO) Kolaborasi dengan GoTo Financial untuk Layani Mitra Usaha GoBiz

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Jago Tbk (ARTO) memperluas akses finansial bagi masyarakat Indonesia dengan membuka akses bagi mitra usaha yang tergabung di aplikasi GoBiz, bagian dari Grup GoTo yang saat ini terhubung dengan 15,1 juta mitra usaha.

Akses finansial ini mempermudah para mitra usaha bidang kuliner di GoBiz dalam mengakses layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Jago. Melalui kerja sama ini, Bank Jago dan GoTo Financial mendorong kemudahan bagi para mitra usaha untuk dapat mengelola keuangannya secara mudah dan nyaman.

Direktur Utama Bank Jago Kharim Siregar mengatakan pada tahap awal, beberapa layanan yang dapat diakses mitra antara lain membuka rekening Bank Jago, mengelola keuangan usaha menggunakan fitur Kantong Jago, dan mengakses layanan keuangan di aplikasi Jago, lebih mudah dari aplikasi GoBiz.

Bank Jago dan GoTo Financial hari ini meluncurkan Jago Merchant untuk memenuhi sejumlah kebutuhan UMKM pada umumnya dan mitra usaha GoBiz khususnya.

“Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah memberikan layanan keuangan dengan nilai tambah sebanyak-banyaknya bagi para pelaku bisnis,” kata Kharim dalam siaran pers, Selasa (9/8).

Selain itu, lanjutnya, Bank Jago juga ingin berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia serta berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi khususnya bagi segmen UMKM, ritel, dan mass market, melalui kerja sama ini.

Kolaborasi aplikasi Jago dengan GoBiz berangkat dari kesamaan aspirasi Bank Jago dan GoTo Financial dalam meningkatkan kesempatan tumbuh para pelaku usaha melalui solusi keuangan yang fokus pada kehidupan mereka.

Menurut data Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 2021, salah satu manfaat utama yang dirasakan oleh UMKM dari kemitraan dengan GoFood adalah kemudahan pengelolaan operasional melalui aplikasi GoBiz.

Bank Jago mencermati, salah satu tantangan yang dihadapi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya adalah pengelolaan keuangan yang baik. Padahal hal ini memiliki peran penting dalam pengembangan bisnis UMKM.

Beberapa contoh tantangan yang dihadapi mereka, antara lain memisahkan dana usaha dengan dana pribadi, konsolidasi hasil penjualan yang kerap terbagi di berbagai rekening.

Sementara itu Head of Merchant Platform GoTo Financial Novi Tandjung mengatakan sejak awal GoTo Financial melalui GoBiz memiliki aspirasi untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Melalui kerja sama Bank Jago dengan GoTo Financial, kami ingin menyediakan berbagai kemudahan tambahan untuk mendukung produktivitas pelaku usaha hingga mereka dapat meningkatkan skala usahanya,” kata Novi.

Sejalan dengan kolaborasi ini, Bank Jago dan GoBiz akan menggelar rangkaian program edukasi secara online maupun offline untuk meningkatkan literasi finansial para mitra usaha GoBiz yang tergabung di Komunitas Partner GoFood (KOMPAG).

Ke depannya, kolaborasi Bank Jago dan GoTo Financial akan terus diperdalam untuk memberikan solusi keuangan yang dapat makin mengakselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia.

