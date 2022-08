Kondisi Ekonomi Menantang, Mandiri Capital Lebih Selektif Danai Startup

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Capital Indonesia (MCI), modal ventura milik PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) akan lebih selektif dalam memberikan pendanaan kepada startup di tengah gejolak perekonomian seperti saat ini. Akan tetapi masih akan lebih agresif dibandingkan tahun lalu.

"Kami tentu melihat kondisi ekonomi seperti saat ini banyak yang katakan 'winter is here', kami lebih selektif lakukan investasi. Kami sangat prudent lakukan investasi. Kami selalu melihat apakah value yang diciptakan cukup besar, apakah perusahaan memiliki path to profitability," ujar Direktur Investasi yang juga merangkap sebagai Plt. Direktur Utama MCI Dennis Pratistha kepada Bisnis, Senin (15/8/2022).

Lebih lanjut, dalam melakukan pendanaan, MCI juga akan melihat seberapa kuat pendiri dan manajemen calon investee dalam menjalankan roadmap bisnisnya. Selain itu, bagaimana calon investee tersebut melakukan efisiensi biayanya juga menjadi pertimbangan.

"Kami sangat selektif, tapi masih cukup agresif. Kami melihat saat market seperti ini adalah opportunity bagi kami karena valuasinya alami kontraksi jadi banyak opportunity," katanya.

Sejauh ini, Dennis mengungkapkan, MCI telah merampungkan pendanaan terhadap dua startup atau perusahaan yang bergerak di sektor agrikultur dan health tech. Perseroan juga segera merampungkan pendanaan kepada dua startup atau perusahaan lainnya yang ditargetkan selesai dalam dua pekan ini dan beberapa masih dalam proses due diligence.

"Saat ini Mandiri Capital sudah ada empat. Sampai akhir tahun ini akan ada lagi, terus bertambah. Kami lebih agresif dari tahun lalu. Dari sisi dana belum bisa disclose, tapi yang pasti lebih besar dari tahun lalu," kata Dennis.

