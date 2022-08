LinkAja Syariah Raih Penghargaan Internasional, Begini Kinerjanya

Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — LinkAja Syariah telah mencatat pertumbuhan positif selama 2 tahun berdiri. Pada semester I/2022, LinkAja Syariah mengalami pertumbuhan pendapatan lebih dari 75 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan penggunaan untuk jenis transaksi yang didominasi oleh transaksi keuangan, produk telekomunikasi, dan transaksi di merchant.

Jumlah pengguna terdaftar LinkAja Syariah pun telah berkembang sangat pesat. Hingga Juli 2022, pengguna terdaftar mencapai 7,5 juta, meningkat 24 persen sejak akhir 2021.

"LinkAja Syariah akan terus berinovasi untuk menjadi solusi layanan keuangan digital syariah yang mengikuti kebutuhan masyarakat dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah syariah," ujar Yogi Rizkian Bahar, Direktur Utama PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) melalui siaran pers, dikutip Minggu (28/8/2022).

Di sisi lain, LinkAja Syariah terus membuktikan komitmennya senantiasa mendukung pemerintah meningkatkan inklusi keuangan digital syariah di Indonesia melalui berbagai kemudahan, kelengkapan ekosistem dan secara konsisten memberikan manfaat untuk berbagai kebutuhan masyarakat dengan layanan keuangan yang mengacu pada kaidah syariah sejak April 2020. Atas kontribusinya ini, LinkAja Syariah berhasil meraih penghargaan internasional sebagai 'Best Digital Payment Service Provider' dalam The Asset Triple A Islamic Finance Award 2022 yang diinisiasi oleh The Asset.

The Asset Triple A Islamic Finance Awards adalah salah satu penghargaan industri di sektor keuangan yang paling bergengsi. Penghargaan ini diberikan oleh The Asset, yang merupakan institusi manajemen keuangan independen dengan pengalaman lebih dari 2 dekade dalam menjalankan program penghargaan untuk berbagai industri. The Asset menerapkan serangkaian penilaian terhadap sejumlah kandidat hingga akhirnya menjatuhkan pilihan kepada LinkAja Syariah sebagai 'Best Digital Payment Service

