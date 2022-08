BNI (BBNI) Punya Direksi Baru, Ada Mantan Dirut Jamkrindo hingga SEVP Bank Mandiri

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BBNI resmi menunjuk 3 direksi baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu (31/8/2022).

Rapat resmi menunjuk Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Treasury, Toto Prasetio mengisi posisi Direktur IT dan Operasi, dan Mucharom, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, menjadi Direktur Human Capital dan Kepatuhan.

Sementara itu, Henry Panjaitan, Y.B. Hariantono, dan Bob Tyasika Ananta secara resmi diberhentikan secara hormat dalam rapat tersebut.

“Dengan adanya keputusan para pemegang saham saat ini, diharapkan BNI dapat menjadi suatu lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja berkelanjutan,” ujar Direktur UTama BNI Royke Tumilaar dalam konferensi pers, Rabu (31/8).

Berikut profil singkat tiga direksi baru BNI:

- Direktur Treasury dan Internasional Putrama Wahju Setyawan

Sebelum berlabuh ke BNI, Putrama Wahju yang lahir pada 1969 ini merupakan Mantan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo sejak 2020 – 2022.

Sebelumnya, dia merupakan Wakil Direktur BNI pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) per 10 Maret 2016. Putrama juga sempat menjabat Kepala Divisi Corporate Remedial & Recovery BNI (2011 – 2014) dan Kepala BUMN & Pemerintah Divisi Institusi (2014 – 2015).

Dia kemudian menjabat sebagai Kepala Divisi Commercial Remedial & Recovery BNI (2015 – 2016), dan Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business, BNI (2016).

Putrama memperoleh gelar Sarjana (S1) Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada dan gelar Magister (S2) Akuntansi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada.

- Direktur IT dan Operasi Toto Prasetio

Pria kelahiran Jakarta, 17 Februari 1966 ini merupakan lulusan Sarjana (S1) dan Magister (S2) Teknik Mesin dari University of Stuttgart.

Toto tercatat pernah menduduki posisi Head of IT Project PT Bank Mega Tbk. (2015 – 2017), kemudian menjabat sebagai Group Head IT Application Support PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2017 – 2019).

Setelah menduduki posisi Group Head IT, Toto kemudian dipercayai untuk mengisi posisi Senior Executive Vice President (SEVP) Teknologi Informasi Bank Mandiri (2019 – 2022).

- Direktur Human Capital dan Kepatuhan Mucharom

Mucharom merupakan pria kelahiran Kulon Progo, Yogyakarta, 11 Juli 1969. Dia memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada dan juga gelar Magister (S2) Management International Business.

Dia tercatat pernah menduduki posisi Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan BNI (2016 -2017) dan Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI (2017 – 2020).

Setelah melakoni dua posisi tersebut, Mucharom kemudian ditunjuk menjadi Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan BNI sejak 2020 – 2022. Kini, Mucharom dipercaya mengisi posisi Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI.

