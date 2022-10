Jelang RDG Bank Indonesia, Intip Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (20/10)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah pada perdagangan Kamis (20/10/2022). Pelemahan ini terjadi jelang konferensi pers terkait dengan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG).

Mengutip Bloomberg, rupiah terkoreksi 34,5 poin atau 0,22 persen ke Rp15.498 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS naik 0,04 persen atau 0,04 poin ke 111,02.

Sejumlah mata uang di Asia juga melemah adalah rupee India turun 0,80 persen, won Korea Selatan turun 0,64 persen, dolar Taiwan turun 0,47 persen, dan baht Thailand turun 0,34 persen.

Selain itu, yuan China turun 0,25 persen, ringgit Malaysia turun 0,15 persen, dolar Singapura turun 0,13 persen, peso Filipina turun 0,05 persen, dan yen Jepang turun 0,01 persen.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.574 dan harga jual sebesar Rp15.594 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.20 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.394 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.694 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.394 15.694 E Rate 15.574 15.594 Bank Notes 15.394 15.694

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.574 dan Rp15.594 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.500 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.700 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.500 15.700 E Rate 15.574 15.594

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.21 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.525 dan harga jual sebesar Rp15.545 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.21 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.550 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.620 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.300 15.650 E Rate 15.525 15.545 Bank Notes 14.550 15.660

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.36 WIB masing-masing sebesar Rp15.572 dan Rp15.592.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.415 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.765 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.415 15.765 E Rate 15.572 15.592 Bank Notes 15.415 15.765

