Jelang Right Issue Bank Mayapada (MAYA), Cathay Life Jual 41 Juta Saham

Bisnis.com, JAKARTA - Cathay Life Insurance Co Ltd. melepas saham PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) sebanyak 41 juta lembar saham jelang aksi korporasi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Perusahaan asal Taiwan tersebut secara bertahap dan konsisten melepas saham sejak 1 hingga 7 November 2022.

Bila dirinci, pada 1 November 2022, Cathay tercatat menjual 6 juta lembar saham. Disusul pada 2 November 2022 perseroan tersebut menjual 8 juta lembar saham dan diikuti oleh pelepasan 12 juta saham pada 3 November 2022.

Masih mengacu pada laporan pemegang saham di atas 5 perse yang dibagikan KSEI dalam keterbukaan informasi, pada 4 November 2022 Cathay Life Insurance kembali menjual 13,72 juta saham MAYA.

Sementara pada 7 November 2022 Cathay Life Insurance melepas 1,94 juta saham Bank Mayapada Internasional. Dengan demikian, total saham yang dijual Cathay Life Insurance dalam periode 1 hingga 7 November 2022 sudah tembus 41.669.300 saham.

Cathay Life Insurance kini hanya memiliki 19,60 persen saham Bank Mayapada. Sementara per 30 September 2022, JPMCB Na Re-Cathay Life Insurance Co Ltd. tercatat sebagai pemegang saham bukan PSP melalui pasar modal sebesar 19,98 persen.

Menyusul divestasi 41 juta saham MAYA yang dijual, koleksi saham Cathay Life Insurance kini tersisa 2,31 miliar lembar saham atau berkurang 38 basis poin, menjadi 19,60 persen.

Mengacu pada RTI Business, harga saham Bank Mayapada dalam satu bulan meningkat sebesar 11,40 persen. Pada 8 November 2022, harga saham MAYA tutup pada angka Rp635.

Dengan asumsi tersebut, Cathay Life Insurance mengantongi sekitar Rp26,46 miliar dari hasil penjualan saham Bank Mayapada.

Sebelumnya, Bank milik konglomerat Dato' Sri Tahir tersebut telah berencana menggelar aksi korporasi rights issue sebanyak 20 miliar saham.

"Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham perseroan dengan cara mengeluarkan dalam jumlah-banyaknya 20.000.000.000 lembar saham baru seri B dengan nilai nominal Rp100," tulis manajemen Bank Mayapada pada informasi dikutip Bisnis. , Rabu (9/11/2022).

Aksi rights issue tersebut diharapkan dapat memperkokoh permodalan perseroan agar bank berkode emitan MAYA dapat meningkatkan kegiatan usaha, kinerja, dan daya saing di industri perbankan.

