Hanwha Life Caplok Bank Nobu, 7 Pemegang Saham Lepas Kepemilikan

Tujuh pemegang saham Bank Nobu resmi melepas kepemilikan mereka kepada Hanwha Life Insurance Co., Ltd., perusahaan asuransi jiwa asal Korea Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tujuh pemegang saham PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) resmi melepas kepemilikan mereka kepada Hanwha Life Insurance Co., Ltd., perusahaan asuransi jiwa asal Korea Selatan. Transaksi ini membuat Hanwha Life menguasai sekitar 40% saham Bank Nobu.

Hanwha Life merupakan perusahaan asuransi jiwa terbesar dan pertama di Republik Korea yang berdiri sejak 9 September 1946 dan telah tercatat di Bursa Korea sejak Maret 2010.

"Dengan ini kami Bank Nobu mengumumkan hasil pengambilalihan oleh Hanwa Life Insurance Co. Ltd, melalui 2,99 miliar saham yang mewakili 40% saham dari modal ditempatkan dan disetor Bank Nobu," tulis manajemen Bank Nobu, Selasa (1/6/2025).

Merujuk pengumuman resmi Bank Nobu yang diterbitkan Harian Bisnis Indonesia, Selasa (1/6/2025), pengambilalihan dilakukan melalui pembelian 2,99 miliar saham dari PT Putera Mulia Indonesia, PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Star Pacific Tbk, PT Inti Anugerah Pratama, PT Ciptadana Capital, PT Lenox Pasifik Investama Tbk, dan PT Multipolar Tbk.

Pengambilalihan ini telah memperoleh seluruh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana tertuang dalam Surat OJK No. S-11/PB.02/2025 tanggal 24 Januari 2025, Surat No. SR-107/PB.02/2025 tanggal 21 April 2025. Selain itu juga, keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-29/D.03/2025. Izin tersebut meliputi penilaian terhadap Hanwha Life sebagai calon pemegang saham pengendali dan Seung Youn Kim sebagai calon ultimate shareholder Bank Nobu.

"Izin pengambilalihan berlaku, dan dengan demikian pengambilalihan telah selesai dilaksanakan, pada tanggal 30 Juni 2025 yang merupakan tanggal pemberitahuan diterimanya oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas," sebut manajemen.

Para pemegang saham Bank Nobu telah sebelumnya memang telah menyetujui rencana Perusahaan asuransi asal Korea Selatan Hanwha Life Insurance Co. Ltd untuk mengakuisisi saham perusahaan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa (25/3/2025) lalu.

Melansir dokumen dari keterbukaan resmi Bursa Efek Indonesia pada Kamis (27/3/2025), para pemegang saham NOBU telah menyetujui rencana pengambilalihan saham oleh Hanwha Life atas 2,99 miliar saham perseroan yang mewakili kurang lebih 40% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan cara pengambilalihan.

"Sebanyak 6,84 miliar saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat menyetujui rencana tersebut," jelas Manajemen NOBU.

Saat itu, para pemegang saham juga menyetujui persetujuan atas rancangan akuisisi yang telah disusun bersama oleh Direksi NOBU dan Direksi Hanwha Life. Rencana itu disetujui sebanyak 6,84 miliar saham atau 100% pemegang saham yang Hadir dalam RUPST.

Sebelumnya juga, diberitakan Lippo Group dan Hanwha Life telah menyetujui perjanjian pembelian saham (stock purchase agreement/SPA) pada 3 Mei 2024.

Disebutkan bahwa Hanwha Life mengakuisisi Bank Nobu bertujuan untuk tumbuh lebih jauh menjadi pemain keuangan global yang besar. Hanwha Life akan memaksimalkan sinergi dengan mengintegrasikan kemampuan digital Hanwha dengan keahlian manajemen Lippo Group di bisnis perbankan.

Sebelumnya, Hanwha Life juga telah bersinergi dengan Lippo Group, di mana Hanwha mengakuisisi 62,6% saham Lippo General Insurance pada Maret 2023. Langkah tersebut diikuti oleh akuisisi lainnya oleh Hanwha Investment & Securities, yakni pengambil alihan saham di Ciptadana Securities dan Ciptadana Asset Management Indonesia.