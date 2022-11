Rupiah Dibuka Melemah, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah pada perdagangan hari ini Rabu (16/11/2022). Pelemahan rupiah ini terjadi menjelang pengumuman Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang kemungkinan akan kembali menaikan suku bunga.

Berdasarkan data Bloomberg, pada 09.01 WIB, mata uang Garuda mengawali perdagangan dengan pelemahan 0,25 persen atau 38,5 poin ke Rp15.576 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar AS terpantau menguat 0,29 persen atau 0,30 poin, di level 106,71.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI hari ini Rabu (16/11/2022)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pukul 08:57 WIB, Rabu (16/11/2022) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.555 dan harga jual Rp15.575 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 09:06 WIB harga beli dolar AS Rp15.300 dengan harga jual Rp15.650.

Disamping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:26 harga beli dolar As Rp15.540 dengan harga jual Rp15.590.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.555 15.575 TT Counter 15.300 15.650 Bank Notes 15.540 15.590

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Central Asia (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menetapkan kurs dolar rupiah secara e-rate pada Rabu (16/11/2022) pukul 11:29 WIB dengan harga beli Rp15.608 dan harga jual Rp15.623. Secara TT Counter hingga pukul 08:07 WIB harga beli Rp15.384 dan harga jual Rp15.684.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 08:48 WIB harga beli Rp15.384 dan harga jual Rp15.684.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Central Asia (BCA) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.608 15.623 TT Counter 15.384 15.684 Bank Notes 15.384 15.684

Bank Negara Indonesia (BNI)

Selanjutnya, BNI menetapkan kurs dolar-rupiah secara TT Counter pada pukul 11:30 WIB dengan harga beli Rp15.440 dan harga jual Rp15.790.

Sementara harga jual dan beli secara special rate dalam pembaruan terakhir pkul 11:30 WIB yakni Rp 15.610 dan Rp15.630.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.610 15.630 TT Counter 15.440 15.790 Bank Notes 15.440 15.790

Adapun, yang dimaksud dengan special rates yakni kurs indikasi untuk transaksi nominal ekuivalen di atas USD 10.000.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Terakhir, Bank rakyat Indonesia (BRI) menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp15.610 dan harga jual Rp15.630. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif yang sama antara jual dan beli yakni Rp15.610.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.610,00 15.610,00 TT Counter 15.610,00 15.630,00

