Ide Karir untuk Wanita Muda yang Aktif dan Anti Mati Gaya!

Bisnis.com, JAKARTA - Perempuan sekarang ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya. Baik berencana bergabung ke perusahaan atau membuka bisnis, sama-sama menjadi peluang yang bagus. Kuncinya, tidak mudah menyerah dengan berbagai tantangan dan rintangan yang terjadi selama prosesnya.



Banyak juga ide bisnis yang bisa dilakukan untuk wanita muda yang aktif. Bahkan tidak masalah jika Anda belum memiliki banyak pengalaman kerja. Tekad yang besar dan sifat gigih juga menjadi penentu kesuksesan. Berikut ini ide karir atau bisnis yang bisa wanita lakukan.



Bisnis Online



Berbagai bisnis online sekarang ini sedang naik daun dan banyak diminati. Jenisnya sangat banyak sekali, ada beberapa yang hanya memerlukan modal kecil. Misalnya saja menjadi seorang dropshipper atau reseller. Jika nanti sudah memiliki uang yang cukup, bisa menjual berbagai barang produksi sendiri.



Tidak hanya dalam hal jualan, Anda juga bisa ke berbagai bisnis online lainnya yang tidak kalah cuan. Misalnya saja menjadi seorang translator, entrepeter, copywriter, sampai dengan desain grafis. Jika memiliki skill digital marketing, malah lebih banyak lagi hal yang bisa dilakukan.



Konten Kreator



Dewasa ini perkembangan sosial media begitu pesat, Anda juga bisa memanfaatkannya untuk mendulang kesuksesan. Caranya adalah dengan menjadi seorang konten kreator. Bagi di TikTok, YouTube, Instagram, sampai dengan Facebook.



Supaya bisa konsisten, cari tahu kegemaran diri. Apakah tertarik pada fashion, kosmetik, makanan, game, atau hal-hal lainnya. Jika konten yang dibuat sudah sesuai dengan hobi atau selera, kesuksesan bisa saja ada di depan mata. Jika ingin jadi konten kreator, jangan ragu untuk terus menelurkan ide-ide kreatif.



Usaha Makanan



Sementara jika tertarik dengan memasak, Anda juga bisa membuka usaha makanan. Bisa makanan sehari-hari, healthy food, frozen foods, dan lain sebagainya. Mudahnya, sekarang semuanya sudah bisa dilakukan secara digital. Anda bisa membuka usaha secara online juga. Sudah ada ojek online yang turut membantu usaha.



Bisa juga Anda melakukan usaha makanan secara musiman. Misalnya saja menjelang perayaan tertentu seperti Ramadan atau Idul Fitri. Bisa menjual aneka takjil sampai dengan kue ringan untuk hamper. Banyak sekali hal yang bisa Anda manfaatkan jika dikulik lebih dalam.



Community Officer



Satu lagi, Anda juga bisa bergabung menjadi BTPN Syariah Community Officer (CO). Dengan bergabung menjadi CO di BTPN Syariah, Anda bisa berpetualang ke berbagai penjuru negeri untuk memberdayakan langsung ibu-ibu rumah tangga. Bisa di daerah sendiri atau luar kota yang dibuka.



Jika jadi CO, Anda akan terus bermanfaat untuk sesama dan menjadi #bankirpemberdaya. Jadi, baik ibu-ibu yang ada di desa atau perkotaan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendulang kesuksesan. Selain kepuasan membuat orang sukses, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan bergabung menjadi Community Officer di Bank BTPN Syariah.



Beberapa keuntungan yang didapatkan adalah pendapatan tetap, THR dan juga Insentif, pelatihan dan juga pengembangan diri, berbagai fasilitas, asurans, dan juga memiliki kesempatan mendapatkan beasiswa untuk Sarjana S1 bagi yang lulusan SMA.



Kualifikasi yang ditetapkan juga tidak terlalu rumit. Minimal pendidikan SMA sederajat, gemar berpetualang, perempuan usia 18-29 tahun, dan bisa naik sepeda motor manual. Tentunya sudah memiliki sim C untuk menunjang petualang seru yang Anda lakukan.



Itulah deretan bisnis seru yang bisa para wanita lakukan. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Asalkan Anda tidak mudah menyerah. Bisa coba bisnis mandiri online sampai bergabung ke BTPN Syariah.

