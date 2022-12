Tokopedia Card Terima Penghargaan Best Credit Card

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Tokopedia bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berhasil meraih The Asian Banker Awards 2022 dalam kategori Best Credit Card. Penghargaan itu diberikan kepada Tokopedia Card, kartu kredit co-branding yang diterbitkan BRI.

Adapun, The Asian Banker, merupakan platform terkemuka pada industri perbankan dan jasa keuangan yang berbasis di Singapura. Penghargaan kali ini mengangkat tema The Asian Banker: Excellence and Strongest Banks in Asia Awards 2022.

Pada penghargaan ini, The Asian Banker telah memilih 22 bank terkuat di tahun 2022 setelah menganalisis data dari 500 bank dari kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika.

Tokopedia Card sendiri pertama kali diperkenalkan pada 4 Juni 2022, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna Tokopedia. Kemudahan itu tidak hanya terkait aktivitas berbelanja, tetapi juga dalam cara mengajukan aplikasi kartu kredit serta memantau penggunaan kartu kredit yang seluruhnya dapat dilakukan melalui aplikasi Tokopedia.

Tokopedia Card sendiri hadir dengan desain unik yang memungkinan pengguna untuk memindai atau scan QR yang ada di muka kartu, pengguna bisa langsung menemukan berbagai promo menarik dan memonitor transaksi kartu melalui aplikasi Tokopedia.

Untuk mengajukan Tokopedia Card, pengguna Tokopedia dapat mengetik ‘Tokopedia Card’ di kolom pencarian pada aplikasi Tokopedia. Hanya dengan menyediakan KTP, pengguna sudah bisa mengajukan Tokopedia Card secara mudah, cepat dan sepenuhnya secara online melalui aplikasi Tokopedia.

Pengguna Tokopedia juga dapat bertransaksi dengan kartu kredit di dalam maupun luar negeri di seluruh jaringan Visa baik secara online maupun transaksi offline di lebih dari 70 juta lokasi merchants di seluruh dunia, serta mendapatkan tawaran cicilan 0 persen untuk pembelanjaan di Tokopedia tanpa biaya layanan dan kupon bulanan untuk transaksi di Tokopedia senilai hingga Rp1,5 juta dalam bentuk GoPay Coins.

