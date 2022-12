CIMB Niaga Tawarkan KPR Xtralicious dan Xtra Pasti, Bunga Mulai 3,99%

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menghadirkan program Year End Xtralicious dan Xtra Pasti untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga/ujrah terjangkau dan angsuran yang lebih pasti.

Program ini juga merupakan upaya CIMB Niaga untuk menjaga momentum pertumbuhan KPR. Hingga 30 September 2022, KPR CIMB Niaga tumbuh 8,6 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp41,57 triliun. Perolehan tersebut didorong oleh beragam inovasi, program, dan kemudahan layanan KPR CIMB Niaga yang disambut positif oleh masyarakat.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan melalui kedua program ini, nasabah dapat menikmati bunga/margin/ujrah spesial fixed berjenjang dan transparan selama delapan tahun untuk mendapatkan rumah idamannya.

“Di tengah tingginya permintaan masyarakat terhadap hunian dan kondisi ekonomi saat ini, kami berharap penawaran ini bisa menjadi solusi untuk mendapatkan KPR dengan cicilan ringan di akhir tahun ini,” kata Noviady dalam siaran pers, Senin (12/12/2022).

Sekadar informasi bunga/margin/ujrah spesial program Year End Xtralicious yaitu 3,99 persen fixed tahun pertama, lalu 6,99 persen fixed tahun ke-2 sampai ke-5, kemudian 8,99 persen fixed tahun ke-6 sampai ke-8.

Setelah periode bunga tetap atau fixed tersebut, diterapkan bunga mengambang (floating) dengan acuan suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) +6,5 persen. Program ini berlaku hingga akhir Desember 2022 untuk pembelian properti di developer rekanan, take over, maupun top up.

Selain Year End Xtralicious, nasabah juga bisa memanfaatkan program Xtra Pasti sesuai kebutuhan pembiayaan. Program ini memberikan kepastian tenor (fixed) yang lebih panjang (sepuluh tahun) dengan bunga/margin/ujrah kompetitif 7,99 persen. Hal ini bisa menjadi solusi bagi nasabah di tengah kondisi ekonomi makro yang cukup menantang.

“Dengan skema yang lebih jelas tersebut, nasabah menjadi lebih tenang, karena jumlah angsuran yang pasti dengan periode fixed yang lebih lama, serta acuan yang jelas pada saat memasuki masa floating, sehingga nasabah dapat mengatur cash flow dengan lebih baik,” kata Noviady.

Tidak hanya itu, lanjutnya, untuk meningkatkan penyaluran KPR pada akhir tahun, CIMB Niaga juga terus mempererat kolaborasi dengan developer rekanan, melakukan cross selling kepada nasabah existing, bundling dengan produk-produk CIMB Niaga lainnya, serta terus mempercepat proses melalui digitalisasi.

Salah satu inovasi digital terbaru KPR CIMB Niaga yaitu menyediakan online form yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengajukan KPR secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang.

Nasabah cukup mengakses cimb.id/kpr/of, mengisi formulir yang tersedia, dan melengkapi dokumen secara online, maka proses pengajuan KPR akan diproses lebih cepat. Selanjutnya, nasabah akan mendapatkan notifikasi email untuk memonitor status KPR yang diajukan.

“Dengan pricing yang menarik dan kemudahan pengajuan secara digital, kami optimistis masyarakat akan terus menjadikan KPR CIMB Niaga sebagai pilihan untuk mewujudkan impian memiliki properti idaman,” kata Noviady.

