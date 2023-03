Kejadian 1907 Terulang di AS, JPMorgan Jadi Juru Selamat Bank Gugur

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — JP Morgan Chase & Co kembali menjadi juru selamat bank yang hendak kolaps di Amerika Serikat.

Sejak awal pekan ini, CEO JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon dan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen telah membicarakan skema penyelamatan tersebut sejak Selasa lalu.

Penyelamatan yang dipelopori oleh Dimon memicu perbandingan dengan kepanikan pada 1907, ketika J. Pierpont Morgan, pendiri JPMorgan, mengumpulkan pemodal Wall Street ke perpustakaan pribadinya dan mendesak mereka untuk menopang Trust Company of America. Hal ini dilakukan untuk menghentikan serangkaian rush money yang mengancam akan menjungkirbalikkan industri keuangan di Negeri Paman Sam.

Dimon segera menjangkau para petinggi perusahaan pemberi pinjaman AS terbesar, yaitu Bank of America Corp., Citigroup Inc., dan Wells Fargo & Co. untuk bergabung membantu First Republic yang bermarkas di San Fransisco tersebut, mengutip Bloomberg, Jumat (17/3/2023).

Dalam panggilan telepon, Morgan dan para bankir bank jumbo di AS berdiskusi mengenai strategi menjaga stabilitas pasar dengan opsi mengguyur miliaran dolar AS kepada First Republic.

Setelah dua hari panggilan telepon dan beberapa rapat yang dilakukan, CEO dari 11 bank setuju untuk menyumbang total US$30 miliar untuk First Republic. Mereka berjanji untuk memarkir uangnya di sana setidaknya 120 hari atau sekitar 4 bulan.

Harapannya, bantuan tersebut cukup untuk menyelamatkan First Republic, yang memiliki eksposur portofolio perusahaan teknologi kakap.

Harapannya, paling tidak, uang tunai US$30 miliar akan memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk mencari solusi lain.

Langkah-langkah tersebut diambil pihak berwenang AS dan Eropa dalam mencoba memadamkan api kekhawatiran dan kepanikan pada awal 2023. Sebagaimana diketahui, dalam sepekan terakhir sudah ada dua bank dengan skala menengah di AS yang bangkrut, yakni Silicon Valley Bank dan Signature Bank.

